Passeggiata storico-ambientale a Giulianova, si replica il 1° ottobre

GIULIANOVA – Conoscere il territorio, non necessariamente attraverso articoli, libri o convegni, ma grazie ad un’esperienza diretta, anche camminando insieme. La proposta del Polo Museale Civico di Giulianova, volta appunto a far apprezzare il patrimonio storico ed ambientale giuliese tramite un approccio originale e di sicuro accattivante, ha avuto un ampio ed inaspettato successo. Sabato scorso, 24 settembre, le prenotazioni per la passeggiata hanno segnato il “tutto esaurito”, tant’è che si è pensato di riproporre l’iniziativa il Primo ottobre, così da soddisfare le richieste già arrivate e dare anche ad altri la medesima possibilità.

Partito dalla villa Cerulli, presto sede del Museo della civiltà contadina, il gruppo dei partecipanti alla passeggiata di sabato hanno potuto prendere parte ad una godibilissima camminata a tappe, durante le quali sono stati spiegati ed illustrati aspetti storici, antropologici e culturali legati all’itinerario percorso. Preziosa la disponibilità e l’ospitalità di Cristina ed Alessia Trifoni.

Obbligatoria, anche per la passeggiata del Primo ottobre, la prenotazione , entro giovedì 29 settembre, al numero 0858021290.