Passeggiando tra i faggi ad Arsita: programma dell’edizione 2022

ARSITA – Il CAI di Arsita, sotto la guida del neo Presidente Manolo Pierannunzio, continua il suo programma di eventi con la 14^ edizione di “Passeggiando tra i faggi”, che si terrà domenica 16 ottobre con partenza da Arsita. Si tratta dell’ormai tradizionale escursione alle sorgenti del fiume Fino e alle suggestive “Gole dell’inferno spaccato”, organizzata e promossa in collaborazione con la Pro Loco di Arsita e con la partecipazione del CAI dell’Aquila e del CAI della Val Vibrata.

Quest’anno, per la prima volta, il CAI di Arsita ha pensato bene di predisporre anche un percorso per soli bambini con laboratori didattici ed esperienziali nel bosco, in cui le attività saranno svolte dal personale qualificato del CAI Abruzzo. Per gli adulti, invece, l’escursione prevede la visita alle “Gole dell’inferno spaccato” e alle sorgenti del fiume Fino con annessa degustazione del pecorino di Farindola nel bosco, curata dalla Cooperativa “Masserie del Parco”.

Alla fine dell’intensa giornata, al rientro ad Arsita è previsto un pranzo a base di prodotti tipici, con costo di 15 euro, mentre i bambini iscritti al CAI potranno partecipare gratuitamente.

Gli organizzatori fanno presente che, a causa dei posti limitati, è gradita la prenotazione. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura, della montagna, delle passeggiate salutari all’aria salubre e del cibo sano.