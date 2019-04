Pescara Primavera promosso in Serie A, battuto il Foggia [VIDEO]

I biancazzurri passano per 3-0 a Foggia conquistando la massima serie, la Primavera 1. Grande festa per i ragazzi di Zauri

FOGGIA – Una rincorsa incredibile quella dei ragazzi della Primavera del Pescara che oggi coronano nel migliore dei modi una stagione. Promozione in Primavera 1, la Serie A, la massima serie per il campionato giovanile. L’ultimo atto si è svolto oggi pomeriggio a Foggia dove i biancazzurri hanno vinto per 3-0 in un match mai in discussione. In gol Muniz, Pavone e Scimia. I biancazzurri la spuntano nell’infinito testa a testa contro la Lazio anche oggi vincente a Livorno ma che non riesce a raggiungere in classifica la squadra di Zauri. 49 punti per i biancazzurri, contro i 46 dei laziali al termine della stagione. Nei quarti di finale per la promozione ci andranno dunque la Lazio che se la vedrà con l’Hellas Verona e l’Ascoli (terza classificata) con lo Spezia. La squadra abruzzese, in virtù del primo posto oltre alla promozione diretta affronterà anche in Supercoppa la vincente del girone A, ovvero. il Bologna. Di seguito il video del match realizzato dal Delfino Channel e i festeggiamenti a fine partita.



Il tabellino di Foggia – Pescara

FOGGIA: Di Stasio D., Catapano, Cucci (dal 1′ st Fiore), Capanna (dal 1′ st Bakary), Di Stasio S. (dal 36′ st Quaranta), Massa, Cavallini, Sergio (dal 26′ st Borgia), Antonelli, Di Masi, Marini (dal 1′ st Moscogiuri). A disposizione: De Vivo, Ricciardi, De Vitis, Esposito, De Luca. Allenatore: Pavone

PESCARA: Sorrentino (dal 42′ st Scuccimarra), Martella, Zugaro, Cipolletti, Camilleri (dal 36′ st Palmucci), Marafini, Scimia (dal 36′ st Mercado), Pierpaoli, Borrelli (dal 30′ st Sarr), Pavone, Muniz (dal 30′ st Palladini). A disposizione: D’Angelo, Giofré, Tringali, Afri. Allenatore: Zauri

Reti: 3′ pt Muniz, al 26′ pt Pavone, al 27′ st Scimia

Ammonizioni: Di Masi, Cipolletti, Cucci

Recupero: nessuno nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa