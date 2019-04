Internazionali di Tennis d’Abruzzo: sorteggiato il tabellone, gli incontri

Si giocherà dal 22 al 28 aprile a Francavilla al Mare. Derby Bonadio – Berrettini e Musetti – Di Nicola. Il quadro completo degli incontri

FRANCAVILLA AL MARE – È stato sorteggiato il tabellone principale degli Internazionali di Tennis d’Abruzzo | GoldBet Tennis Cup. Sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Francavilla al Mare Sporting Club andrà in scena da lunedì 22 a domenica 28 aprile il torneo ATP Challenger dal montepremi di $54.160+H. Riconosciuto come la manifestazione internazionale di sport/spettacolo più importante d’Abruzzo, l’evento è targato MEF Tennis Events, società che si occupa di organizzazione e gestione di eventi tennistici da oltre 10 anni.

Quinzi testa di serie numero 2 – Le 16 teste di serie partono dal secondo turno, usufruendo del bye al primo round. Il tedesco Maximilian Marterer è il numero 1 del seeding, il campione in carica Gianluigi Quinzi il 2; numero 4 del tabellone Salvatore Caruso, 5 Stefano Travaglia e 15 Matteo Donati.

La sorte ha fatto sì che al primo turno ci siano due derby tra azzurri: Riccardo Bonadio affronterà Jacopo Berrettini, mentre il “golden boy” Lorenzo Musetti se la vedrà con Gianluca Di Nicola, che vincendo in settimana il torneo della Race to MEF Challenger ha guadagnato la wild card. Il veterano russo Ivan Nedelko di fronte a Gian Marco Moroni, reduce dai quarti di finale nel Challenger di Tunisi. Possibile ottavo di finale tra Quinzi e Donati. Il grande tennis torna a Francavilla al Mare: lo spettacolo sta per cominciare.