Parco fluviale del Vezzola, chiusura temporanea dell’area riservata ai cani

TERAMO – L’assessore alle Politiche per il benessere degli animali Martina Maranella, rende noto che, per ragioni di sicurezza, da questa mattina è chiusa l’area riservata ai cani, sottostante ponte san Gabriele, nel parco fluviale del Vezzola.

I lavori che l’ANAS sta effettuando per la riqualificazione del ponte, sebbene realizzati in assoluta sicurezza, richiedono ogni minima cautela e per questo, visto che il cantiere sta allargando la sua area di intervento, l’amministrazione comunale si è vista costretta ad interdire lo spazio destinato agli animali domestici. Il provvedimento rimarrà in vigore fino a data da destinarsi.