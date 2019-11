Avezzano, Paolo Romano presenta La formica sghemba

Il giornalista dell’Espresso sarà presente alla Libreria Ubik per presentare il suo ultimo lavoro domenica 1° dicembre

AVEZZANO (AQ) – Per gli amanti della narrativa e del mondo della letteratura più in generale, l’appuntamento è di quelli imperdibili. Questa domenica 1 dicembre, a partire dalle 18 all’interno della libreria Ubik di Avezzano, Paolo Romano, giornalista dell’Espresso e dell’Huffinghton Post, presenterà il suo ultimo libro dal titolo “La Formica sghemba”, edito da Scatole Parlanti. L’incontro, aperto al pubblico, sarà moderato dalla giornalista Antonella Valente e vedrà la partecipazione dell’attore Alessandro Martorelli che reciterà stralci di testo.

SINOSSI

Un incastro di storie e vicende tragicomiche appese al filo rosso degli incontri e scontri sul lettino della psicologa. Con il punto di vista destrutturato del papà separato che vorrebbe e non può, passano tradimenti e femminicidi, curati di campagna, ragazzi padre, vita vissuta, vita che sarebbe dovuta essere vissuta e vita che verrà. E in mezzo tanta musica: al termine del romanzo, una playlist di riferimenti suggerisce una colonna sonora per la lettura.

Sulla scia della recente narrativa americana postmoderna, la digressione è l’unico modo credibile per tentare la ricostruzione dell’unità, tra note a piè di pagina spesso lunghissime e romanzi nel romanzo con lo stile che prova a confondersi e cambiare nel racconto e sbalzare dal vernacolo al formale, dal sentimentale al grottesco.

Ma perché proprio la formica sghemba? Schopenhauer racconta di questa curiosa specie di insetti che, se spezzati in due, lotta con sé stessi: la testa prova a mordere il corpo, il quale prova a difendersi pungendo la testa, finché altre formiche non li trascinano via. Ed ecco la percezione del conflitto, che poi è il senso di questo romanzo breve: la difficoltà di vivere non capendo il proprio tempo.