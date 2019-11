Il Cerchio della Vita, cinque incontri a San Giovanni Teatino

Ciclo di seminari esperienziali, sulle stagioni della vita, organizzato dall’amministrazione comunale. Si comincia giovedì prossimo 28 novembre

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Prende il via giovedì 28 novembre il ciclo di incontri “Il Cerchio della Vita” organizzato dall’amministrazione comunale, assessorato alla cultura, in collaborazione con l’APS “CuntaTerra – teatro, musica, cultura, arti popolari”.

In programma cinque seminari esperienziali, curati da Mario Cappelluti (consulente familiare) e Maria Giannandrea, mirati alla crescita della consapevolezza di sé e del proprio vissuto, ognuno dei quali legato alle stagioni/fasi della vita: Infanzia, Adolescenza, Giovinezza, Vita di coppia e Maturità/Senilità.

“Questo ciclo di incontri – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – è stato pensato per coinvolgere la cittadinanza su una serie di riflessioni che riguardano le varie fasi della vita. Si tratterà di seminari esperienziali molto coinvolgenti e interessanti, perché toccano aspetti del vivere che meritano di essere approfonditi”.

“Il Ciclo della Vita – spiega l’assessore Simona Cinosi – si inserisce nelle attività che l’Amministrazione Marinucci propone alla popolazione di San Giovanni Teatino, finalizzate all’acquisizione di strumenti per riconoscere le proprie competenze emotive, sociali e relazionali. E’ nostra intenzione promuovere lo sviluppo psicologico verso la prospettiva di una maggiore vivibilità, condivisione e sviluppo del nostro territorio e dei cittadini che lo vivono”.

Il primo incontro, sul tema dell’infanzia, giovedì 28 novembre, ha come titolo “Che mondo sarebbe senza .. tenerezza – Le carezze che ci hanno toccato”. Venerdì 19 gennaio 2020: “Sulle Montagne russe – Viaggio sulla giostra delle emozioni”, sulla fase dell’adolescenza. Venerdì 7 febbraio 2020: “Perfetta imperfezione – Unici e irripetibili: riconoscersi” sulla fase della giovinezza. Venerdì 6 marzo 2020: “Dimmi come parli e ti dirò chi sei – Che linguaggio parlo io? E il mio partner?” sul tema della vita di coppia. Ultimo appuntamento per venerdì 17 aprile sulla stagione della maturità/senilità: “Ogni momento è un nuovo inizio – Ricordati chi sei: dal passato puoi scappare .. o imparare qualcosa. Prendi il tuo posto nel cerchio della vita”.

Tutti gli incontri, ad ingresso libero, si terranno presso l’auditorium della Scuola Civica Musicale “San Giovanni Teatino”, in piazza San Rocco a partire dalle ore 21.