Premio Donne d’Abruzzo: candidature riaperte fino al 15 settembre 2026

REGIONE – Si amplia la finestra per presentare le candidature al Premio Donne d’Abruzzo, l’iniziativa promossa dall’assessore al Lavoro e alle Attività produttive Tiziana Magnacca per valorizzare il contributo delle donne che, attraverso il loro impegno professionale e sociale, stanno sostenendo lo sviluppo culturale ed economico del territorio.

Per favorire una partecipazione più ampia, la Regione ha disposto la riapertura dei termini, fissando la nuova scadenza al 15 settembre 2026. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo istituzionale, utilizzando il modello previsto dall’Avviso.

Il Premio sarà assegnato durante un evento in programma il prossimo autunno, dedicato a donne, lavoro e welfare, un appuntamento pensato per dare voce alle protagoniste del cambiamento e raccontare, attraverso le loro storie, la forza e la pluralità dell’Abruzzo contemporaneo. L’iniziativa si inserisce nella strategia regionale di valorizzazione del talento femminile e di promozione di un territorio che riconosce il ruolo centrale delle donne nei processi di crescita e innovazione.