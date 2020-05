Al Celebrating Women in Mathematics anche il GSSI: dove e quando

L’AQUILA – Cosa significa per te fare matematica? Con un viaggio figurato nelle storie e nei racconti delle ricercatrici in matematica del Gran Sasso Science Institute e dell’Università degli Studi dell’Aquila, anche il capoluogo abruzzese il 12 maggio si unisce a “May12 – Celebrating Women in Mathematics” (https://may12.womeninmaths.org/), il coro di eventi che in tutto il mondo celebrano la figura e il lavoro di Maryam Mirzakani.

La grande matematica iraniana, prematuramente scomparsa nel 2017, appena tre anni prima era stata insignita della medaglia Fields, il più alto e ambito riconoscimento per la matematica, che fino a quel momento non era mai stato tributato a una donna e mai aveva raggiunto l’Iran.

La tappa aquilana del viaggio si svolgerà online a partire dalle 18:00 di martedì 12 maggio con la visione in streaming del documentario di George Csicsery “Segreti delle superfici, la visione matematica di Maryam Mirzakhani” (2020). Girato in Iran, Canada e Stati Uniti, il film presenta Maryam al grande pubblico, raccontando la sua storia attraverso le parole di amiche e amici, colleghe e colleghi, con uno sguardo al suo lavoro e al suo impatto sulle generazioni future.

Il viaggio proseguirà sui canali social del GSSI e dell’Università dell’Aquila con il lancio di un videoclip con foto e testi di alcune tra le molte ricercatrici in matematica che studiano e lavorano nei due atenei aquilani. In una tavola rotonda virtuale, le ricercatrici si alterneranno in un racconto personale su cosa significa per loro fare matematica e cosa le appassiona di questa disciplina.

COME SEGUIRE L’EVENTO ONLINE

Tutte le informazioni per partecipare all’evento online, che verrà trasmesso attraverso la piattaforma zoom.us, saranno rese disponibili alla pagina http://matematica.univaq.it/may12. Il docufilm su Maryam Mirzakhani rimarrà disponibile in streaming fino al 15 Maggio 2020 a chiunque ne faccia richiesta compilando il modulo online https://may12.womeninmaths.org/screening-secrets.