Panthers Roseto oggi a Chieti per il primo derby stagionale

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Forti del primo posto in classifica assieme al San Raffaele e di una serie aperta di quattro vittorie consecutive, le Baia del Re Panthers Roseto si apprestano ad affrontare il primo derby di questa stagione: sabato 16 novembre 2019 alle 18:30 è infatti prevista la sfida al Magic Chieti sul parquet di Piana Vincolato.

Le teatine dirette da Francesco Paci hanno conquistato una sola vittoria fin qui ma guai a guardare alla classifica, come sottolinea coach Franco Ghilardi: “È una partita pericolosa, soprattutto in un momento di euforia come quello che stiamo vivendo: finora siamo andati avanti con tanto lavoro, sacrificio e umiltà, e dovremo rimanere con i piedi per terra. Conosco le ragazze del Magic, alcune delle quali ex Roseto, e so che ci terranno a dare il massimo”.

In casa biancazzurra è ancora in dubbio la presenza di Claudia Pallotta, assente anche domenica scorsa contro Aprilia.

Appuntamento per domani pomeriggio e, complice la distanza limitata e l’ottimo momento delle nostre Pantere, l’auspicio è di avere tanti supporters biancazzurri anche a Piana Vincolato.

PROGRAMMA 7° GIORNATA

Stella Azzurra-Antoniana Pescara

Magic Chieti-Baia del Re Panthers Roseto

Esquilino-Elite Roma

Orvieto-San Raffaele

Aprilia-Roma XVI

Latina-Pallacanestro Roma

Smit Roma-Basket Roma

LA CLASSIFICA

Baia del Re Panthers Roseto 10

San Raffaele 10

Aprilia 8

Elite Roma 8

Esquilino 8

Antoniana Pescara 8

Stella Azzurra Roma Nord 8

Orvieto 8

Roma XVI 6

Basket Roma 4

Smit Roma 2

Magic Chieti 2

Pallacanestro Roma 2

Latina 0