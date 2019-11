Studenti della Di Marzio-Michetti alla Festa Nazionale del Gatto Nero

Domenica 17 novembre dalle 10 alle 18 saranno nel Parco della Libertà di Montesilvano dal Dog Village. Ecco i nomi dei partecipanti

PESCARA – “Ci saranno anche 27 studenti dell’Istituto Professionale di Stato ‘Di Marzio – Michetti’ domani, domenica 17 novembre, alla Festa Nazionale del Gatto Nero promossa nel Parco della Libertà di Montesilvano dal Dog Village. Sono i ragazzi che tradizionalmente svolgono opera di volontariato nella struttura e che con il Dog Village stanno portando avanti alcuni progetti come la Giornata dell’Ambiente, prevista per giovedì prossimo, e, appunto, la gestione degli ospiti del Village, cani e gatti. E domani i nostri ragazzi cureranno lo stand delle adozioni, proponendo ai visitatori i preaffidi e aiutandoli nella compilazione della modulistica”.

Lo ha detto la Dirigente scolastica dell’Istituto Professionale ‘Di Marzio – Michetti’ Maria Antonella Ascani, ufficializzando la presenza della scuola nell’evento di domani.

“Il nostro Istituto – ha ricordato la Dirigente Ascani -, mira a formare non solo ottimi professionisti, ma soprattutto uomini e donne, ovvero persone complete, capaci anche di impegnare il proprio tempo gratuitamente in attività e iniziative sociali, come la cura dei randagi, prestando opera di volontariato all’interno del Dog Village. Quella presenza permette loro anche di sviluppare uno sguardo sul mondo a tutto tondo, riuscendo a dare priorità alle tematiche ambientali, che devono vederci tutti coinvolti”.

Domani, dunque, dalle 10 alle 18, 27 studenti dell’Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’ saranno presenti con lo stand della scuola al Parco della Libertà a Montesilvano per partecipare alla Festa Nazionale del Gatto Nero, dove, per l’intera giornata, i visitatori potranno microchippare il proprio amico peloso, chiedere consulti e consigli, partecipare ai giochi, ai momento di animazione e ai Laboratori didattici con Officina Time e alla benedizione degli animali con Don Emilio Lonzi.

Gli studenti che parteciperanno alla giornata sono: Micaela Squartecchia, Melusina Mirabilio, Daiana Fonte, Ionela Iosif Raluca, Francesca D’Ortona, Francesco Barbarossa, Alessio D’Onofrio, Vincenzo Kapaj, Noemi Giulia Agresta, Paola Bakiu, Giorgia Breda, Denny Franghi, Marcello Palma, Luca Senatore, Giulia D’Arcangelo, Marco Yari, Valerio Sarchiapone, Sara Bana, Fabiola Boroci, Rigelt Kume, Eleonora Serafini, Sara Mezzanotte, Valeria Di Giacomo, Ana Alexandra Dorobat, Chiara Porcelli, Erika Scurti, Francesco Del Casale. I docenti che accompagnano il percorso ambientale degli studenti sono Serena Tomei, Patrizia Colatriano, Gianni Lucente, Barbara Nicolai e Simona Camplone.