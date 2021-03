ROSETO DEGLI ABRUZZI – Tutto pronto per la prima di campionato in casa Panthers Roseto: a un anno di distanza dall’ultima partita ufficiale, le ragazze di coach Franco Ghilardi tornano in campo alle 20:00 di domani sera, sabato 6 marzo, per la prima giornata del nuovo campionato di Serie B femminile.

Avversaria di turno l’Antoniana Pescara, unica altra abruzzese iscritta dopo la rinuncia del Magic Chieti, mentre nell’altra sfida del girone A si affronteranno Terni e Orvieto. Al termine delle sei partite di questa prima fase le due migliori classificate accederanno alla poule promozione, mentre le ultime due saranno impegnate nella poule retrocessione.

Roseto si presenta alla sfida con il roster al completo, eccezion fatta per la neoarrivata Roberta Lunadei ancora in fase di recupero dopo la rottura del legamento crociato anteriore. Tra le fila dell’Antoniana spicca il neoacquisto Giulia Gombac, con trascorsi in categorie superiori oltre che ex della partita, avendo militato con le nostre Panthers nella prima parte della stagione 2016/17.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook. Arbitreranno l’incontro i signori Marco Pratola di Francavilla al Mare e Andrea Marianetti di San Giovanni Teatino.