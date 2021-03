Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 5 marzo 2021

Notizie del 5 marzo sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa degli aggiornamenti sono 651 ricoverati, 85 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 5 marzo 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 552 nuovi positivi su 6.432 tamponi molecolari e 11569 test antigenici processati. 27 deceduti per un totale di 1758, 41.194 guariti; 651 ricoverati in area medica e 85 ricoverati in terapia intensiva, 12343 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 5 MARZO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è stato ricevuto ieri, a Roma, dalla Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, per affrontare diversi argomenti di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’Abruzzo. Nel corso del lungo incontro, il presidente Marsilio ha sottoposto alla ministra innanzitutto la necessità, condivisa con tutte le regioni del Mezzogiorno, di fare avere al sud giusti fondi del Recovery Fund, oltre a ribadire l’impellenza di un riequilibrio del piano vaccinale passando subito ad una distribuzione in base a criteri demografici, poiché l’Abruzzo ha finora ricevuto un numero di vaccini più basso rispetto al resto d’Italia.

Intanto la Regione Abruzzo ha disposto il pagamento per le 2304 aziende che hanno risposto al bando denominato Cura Abruzzo 1 ovvero un contributo a fondo perduto fino a 5000 euro e per il 40% dell’importo per l’acquisto di beni durevoli per un totale di 5 milioni e 900mila euro. Sono state oltre 5800 aziende a rispondere al bando e, grazie al rifinanziamento fatto ad ottobre, è stata avviata la seconda fase di istruttoria con l’obiettivo di liquidare tutte le richieste. Nel decreto Sostegno è previsto un supporto alle famiglie, infatti verranno stanziati più di 200 milioni di euro proprio per i congedi parentali, anche retroattivi, ovvero da gennaio in poi.

A Pescara si é, invece, tenuto un incontro tra l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e le organizzazioni del Medici di Medicina Generale e sembra essere stata raggiunta un’intesa. I medici, ad esempio, si occuperanno di censire, tra i propri assistiti, coloro che dovranno essere avviati prioritariamente a vaccinazione in conseguenza di un quadro clinico particolarmente delicato. Andranno poi verificate le caratteristiche degli studi medici, che dovranno essere adeguati, con spazi separati per le somministrazioni e le successive attese dei pazienti. Il medico di medicina generale, però, potrà anche operare in strutture messe a disposizione da altri soggetti (come i Comuni) utilizzando il proprio personale infermieristico o di studio. In queste sedi, identificate come punti di vaccinazione territoriale, l’organizzazione dell’attività vaccinale sarà di competenza delle Asl.