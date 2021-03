Chieti, segnaletica stradale in via San Camillo De Lellis: al via i lavori

L’Amministrazione comunale e la Polizia Municipale mettono in sicurezza la mobilità. Sindaco e Rispoli: “Cambia la segnaletica stradale, sosta a disco orario e nuovi divieti”

CHIETI – Partiti stamane i i lavori di rifacimento della segnaletica stradale insieme ad altri provvedimenti per migliorare la sicurezza e la viabilità di via San Camillo De Lellis a Chieti, epicentro nevralgico del quartiere Filippone, abitato da circa 13.000 cittadini, che per anni ha dovuto convivere con il caos nelle ore di punta e con una mobilità a rischio per ambulanze e autobus, spesso bloccati nel traffico della via. I lavori, iniziati questa mattina con la segnaletica orizzontale, si concluderanno la prossima settimana, con l’installazione di tutta la nuova cartellonistica stradale.

“Intervenire era una delle nostre priorità, perché la zona è fra le più popolose e trafficate della città e aveva bisogno si attenzione e provvedimenti che risolvessero problemi aperti da anni – così il sindaco Diego Ferrara – Appena ci siamo insediati i primi sopralluoghi li abbiamo fatti lì, per onorare un impegno preso con la comunità residente e in questi mesi abbiamo portato avanti un’attenta analisi della situazione con il prezioso supporto tecnico della Polizia Municipale per arrivare ai lavori partiti oggi ad opera della società Thermade”.

“Una piccola rivoluzione – commenta l’Assessore alla Viabilità Stefano Rispoli, “che servirà a garantire maggiore sicurezza per tutti, automobilisti, pedoni, clienti delle attività commerciali. I mezzi del trasporto pubblico, finalmente, potranno transitare in Via De Lellis in modo agevole, senza dover compiere pericolose manovre, causate dai veicoli in sosta selvaggia. Era una situazione ormai improcrastinabile, anche alla luce del traffico sanitario incrementato dalla pandemia, che ha richiesto una progettazione mirata alle esigenze della cittadinanza. Agiremo su più fronti:

– i parcheggi liberi verranno trasformati in stalli a disco orario, in quanto la vocazione commerciale della zona richiede un frequente ricambio. Ovviamente, la zona a disco orario varrà solo nei giorni feriali e negli orari di effettiva necessità, dalle 08.00 alle 20.00, ciò a tutela dei residenti della zona, che nei giorni festivi e dalle 20.00 alle 08.00 potranno parcheggiare liberamente;

– gli utenti con condizioni di disabilità potranno usufruire di n. 2 stalli di sosta a loro riservati;

– le attività commerciali avranno a disposizione nuovi parcheggi per il carico/scarico della merce, anch’essi validi nei soli giorni feriali e con orario 08.00/20.00.

Inoltre, lungo tutta Via De Lellis, nel tratto a destra a scendere, verranno installati opportuni dissuasori, per impedire fisicamente la sosta veicolare. A completamento dei lavori, è prevista infine anche la sostituzione di tutta la segnaletica deteriorata e delle targhe viarie”.