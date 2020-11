Pallamano, Italia-Norvegia domani la partita di Qualificazioni Euro 2022

Azzurri in campo l’8 novembre alle 18:00 con diretta Sky Sport. A Chieti firmato il protocollo FIGH-Comune per la gestione decennale del Pala Santa Filomena

CHIETI – Divisa tra le sedi istituzionali e il parquet, la mattinata di oggi (sabato) ha rappresentato in pieno la vigilia di un grande appuntamento. Domani l’Italia maschile di pallamano affronterà i vice-campioni iridati della Norvegia al Pala Giovanni Paolo II di Pescara per il debutto nel Gruppo 6 di qualificazione agli EHF EURO 2022. Un appuntamento prestigioso e difficilissimo, vista la caratura dell’avversario, che gli azzurri dovranno affrontare senza il sostegno del loro pubblico – si gioca a porte chiuse – e sotto l’occhio delle telecamere di Sky Sport Arena.

Questa mattina, però, la casa della Nazionale è stata il Pala Santa Filomena di Chieti, che ha impegnato sia la rifinitura della squadra allenata da Riccardo Trillini, sia, nella sala stampa al piano superiore, la presentazione del match e la firma del protocollo tra FIGH e Comune di Chieti per il varo del nuovo centro tecnico federale proprio in terra teatina. Un’occasione prestigiosa, che ha visto la partecipazione del Presidente federale, Pasquale Loria, e accolta con entusiasmo anche dalle istituzioni del territorio: il sindaco del Comune di Chieti, Diego Ferrara; l’assessore allo Sport della cittadina teatina, Manuel Pantalone; l’assessore allo Sport del Comune di Pescara, Patrizia Martelli; il Direttore Tecnico della Nazionale italiana, Riccardo Trillini.

Rilievo dell’appuntamento doppio, perché alla partita di domani – “Pescara è pronta ad accogliere lo sport, la pallamano e i suoi grandi eventi”, ha detto l’assessore Martelli – fa il paio con la firma del protocollo tra Federazione e Comune di Chieti. “Per noi è un momento storico – ha ricordato il numero uno federale Loria – poiché il movimento, per la prima volta nella sua storia, disporrà di una struttura che potrà gestire direttamente, grazie alla collaborazione sul territorio della Pallamano Chieti, del responsabile di area Fabrizio Quaranta e della Delegazione FIGH Abruzzo presieduta da Raffaele Torello. La Federazione avvierà una serie di interventi sull’impianto che faranno del Pala Santa Filomena un’autentica casa della pallamano che ospiterà l’attività di preparazione delle Nazionali senior e giovanili, ma anche e soprattutto, vista la sua grande funzionalità, eventi e manifestazioni italiane ed europee. In generale, siamo molto felici di trovare sempre qui in Abruzzo un’accoglienza esemplare da parte di tutte le parti in causa, che fanno di questa terra un luogo ideale per le selezioni azzurre”.

Quanto al taglio del nastro del centro tecnico federale – atteso nei prossimi mesi in concomitanza con il calendario di eventi che la Federazione intende realizzare, seppure tenendo conto dell’emergenza pandemica –, parole di ringraziamento e di soddisfazione sono state spese dal Sindaco di Chieti Ferrara e dall’assessore Pantalone.

L’Italia, intanto, oggi si trasferirà al Pala Giovanni Paolo II di Pescara per l’ultima seduta di allenamento pre-partita. La Norvegia farà il suo arrivo domani all’aeroporto di Pescara, dove atterrerà con un volo charter che anticiperà di poche ore il fischio d’apertura del match. Si comincia alle ore 18:00. Gara a porte chiuse, con diretta televisiva del match su Sky Sport Arena (canale 204) e in chiaro sulla Pagina Facebook della FIGH.