Incrementato fondo Sociale regionale, la soddisfazione di Rocci

L’AQUILA – “Dopo anni, la vicenda degli Inquilini Ater dell’Aquila ospitati nei progetti Case e nei Map, dopo il sisma 2009 per l’inagibilità degli alloggi Erp, sta per giungere a soluzione. Infatti con l’emendamento presentato nell’ultimo consiglio regionale dal vice presidente vicario Roberto Santangelo, che ringrazio per la massima l’attenzione che pone alle problematiche della nostra amata città, è stato incrementato il Fondo Sociale regionale per concorrere al pagamento del canone di locazione di 200.000 euro con lo scopo di abbattere i canoni di locazione degli affittuari degli alloggi Case e Map, già assegnatari di alloggi di Edilizia Popolare dell’Ater di L’Aquila e con reddito annuale riferito all’intero nucleo familiare inferiore all’importo di una pensione minima INPS.

Dopo anni di appelli posso affermare che finalmente verrà ristabilita la giusta equità di trattamento tra i cittadini locatari degli alloggi Ater di L’Aquila e quelle delle altre provincie. Anche questa volta è stata data dimostrazione che in politica c’è chi è bravo solo a fare promesse e chi invece con la massima attenzione e responsabilità risolve problemi” lo riferisci in una nota Luca Rocci, presidente II Commissione Consiliare Comune di L’Aquila.