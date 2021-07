Ettore Bassi in scena a L’Aquila con “Il Sindaco Pescatore”: ecco quando

Lo spettacolo si terrà il 24 luglio. nei giorni precedenti la recita, l’attore terrà tre giorni di laboratori con giovani attori under 25

L’AQUILA – Ettore Bassi torna in scena a L’Aquila con “il Sindaco Pescatore, all’interno de “I Cantieri dell’immaginario”, il 24 luglio alle 21.30 presso la scalinata di San Bernardino. In occasione della recita, nei giorni precedenti lo spettacolo, l’attore terrà tre giorni di laboratori con giovani attori under 25, che prenderanno parte allo spettacolo del 24.

Il laboratorio è rivolto a giovani anche senza esperienze teatrali, con età compresa tra i 16 ed i 25 anni, fino ad un massimo di 30 partecipanti. Il progetto, attraverso una full immersion, ha come obiettivo quello di costruire un’esperienza unica con il gruppo dei partecipanti, superando attraverso esercizi e pratiche teatrali, i propri limiti nell’incontro con l’altro, per arrivare insieme allo spettacolo che vedrà protagonista l’intero ensemble. Il laboratorio si svolgerà a L’Aquila c/o la sede dell’Associazione TRA, Teatri Riuniti D’Abruzzo, in Corso Vittorio Emanuele 158 (Palazzo Cricchi-Rosati) e sarà così strutturato:

– 22 e 23 Luglio: 6 ore di laboratorio, dalle ore 15.00 alle ore 21.00

– 24 Luglio: 4 ore di laboratorio dalle ore 15.00 alle ore 19.00

– 24 Luglio: alle ore 21.00 restituzione dello spettacolo all’interno della Manifestazione estiva aquilana I “Cantieri dell’Immaginario”

Per i partecipanti al laboratorio, dai 16 ai 18 anni, è richiesta una dichiarazione liberatoria da parte di chi esercita la patria potestà, e per tutti la copia di un documento in corso di validità.

La partecipazione al laboratorio è gratuita. Le domande, accompagnate da una lettera motivazionale, una foto integrale ed eventuale curriculum, dovranno pervenire via mail al seguente indirizzo: laboratori.tra@gmail.com entro il 18 Luglio. A seguito della ricezione della domanda di partecipazione e della selezione, verrà inviato ad ogni candidato, un form da compilare per completare l’iscrizione al laboratorio.

La data di scadenza per l’iscrizione ai laboratori è fissata alle ore 12.00 del 20 Luglio.

Per informazioni:

Associazione Culturale TRA, Teatri Riuniti D’Abruzzo

Corso Vittorio Emanuele II, 158

67100 – L’Aquila (AQ)

tel. +39 328 5465712 Antonia Renzella – +39 339 4681882 Tania Giansante

Mail: trateatririunitidabruzzo@gmail.com

Il laboratorio è parte del progetto “Arti e Mestieri dello Spettacolo” sostenuto con i fondi Restart – Sviluppo delle potenzialità culturali ai sensi della D.CIPE 10.08.2016 n.49