Emergenza Abruzzo: frane e dissesti, le priorità indicate dall’on. D’Alfonso

REGIONE – L’Abruzzo sta vivendo una fase di emergenza senza precedenti: negli ultimi dieci giorni frane, crolli infrastrutturali e interruzioni della viabilità hanno messo in evidenza la profonda fragilità strutturale del territorio. Tra gli eventi più critici si registrano la frana di Silvi Alta, il crollo del ponte sul Trigno, l’isolamento di Castiglione Messer Marino e nuovi dissesti che hanno interessato anche il vicino Molise.

Secondo quanto evidenziato in una nota dall’onorevole D’Alfonso, il quadro richiede interventi immediati, coordinati e supportati da strumenti normativi adeguati. Le priorità operative individuate comprendono: il monitoraggio e la messa in sicurezza delle frane attive; l’attivazione della mobilitazione nazionale prevista dal Codice di Protezione Civile; l’avvio dell’iter per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale con una rapida raccolta dei danni; la definizione di una norma speciale per l’Abruzzo con commissari dedicati; il finanziamento urgente delle vasche di laminazione del fiume Pescara e delle opere di difesa idraulica.

L’obiettivo, sottolinea l’on. D’Alfonso, è superare la gestione emergenziale e avviare un’azione strutturata, capace di garantire sicurezza, continuità dei servizi essenziali e una reale rigenerazione del territorio. Una strategia che punta a proteggere cittadini, comunità e infrastrutture, restituendo stabilità a un’area oggi messa a dura prova da eventi estremi e dissesti diffusi.