Abruzzo, Marsilio incontra Musumeci sull’emergenza idrogeologica

ROMA – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, insieme al direttore generale Vincenzo Rivera, ha incontrato a Roma il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, per fare il punto sulla grave emergenza idrogeologica causata dalla recente ondata di maltempo che ha colpito il territorio abruzzese.

Nel corso della riunione, svoltasi presso la sede ministeriale di Largo Chigi, sono stati affrontati i principali temi legati ai danni provocati dalle frane e dagli eventi meteorologici estremi. Marsilio ha ringraziato il ministro Musumeci per il supporto istituzionale e ha ricordato le criticità aperte nei Comuni di Chieti e Bucchianico, per i quali è stato nominato commissario.

Il Presidente ha inoltre evidenziato che la Regione Abruzzo ha già formalizzato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, attualmente in fase istruttoria presso il Ministero. L’obiettivo è ottenere strumenti straordinari e risorse adeguate per fronteggiare gli oneri derivanti dai danni causati dal maltempo e sostenere le comunità colpite.