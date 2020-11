Paganese – Teramo 1-2: highlights e tabellino della partita [VIDEO]

La doppietta di Ilari regala la vittoria ai biancorossi in trasferta nonostante il momentaneo gol del pari dei campani con Guadagni

TERAMO – Finisce 1-2 allo stadio Torre di Pagani tra Paganese e Teramo, al termine di una gara, originariamente programmata per le ore 15 e posticipata alle ore 20.30 a seguito della positività a Covid 19 di sette giocatori della squadra campana.



Dopo solo 30 secondi di gioco Arrrigoni viene ammonito per gioco falloso. Al 14′ lancio di Arrigoni, tocco di Pinzauti a favorire l’inserimento di Ilari, la cui conclusione in piena area di rigore viene bloccata in due tempi da Bovenzi. Al 22′ gol del vantaggio della squadra allenata da Paci: lo realizza Ilari di testa sfruttando un cross di Di Francesco. Si va negli spogliatoi con i boancorossi in vantaggio. Dopo 4′ della ripresa occasione di pareggio per la squadra di casa: destro di Gaeta parato con i piedi da Lewandowski.. Al 10′ del secondo tempo la Paganese pareggia con Guadagni che sfrutta una ribattuta del portiere biancorosso. Al 23′ conclusione mancina da fuori area di Ilari disinnescata da Bovenzi. Al 37′ Bunino. partendo dalla fascia sinistra, mette la palla in mezzo ma il suo assist non trova compagni di squadra pronti a deviarla in porta. All’ultimo minuto del tempo regolamentare arriva il gol decisivo:da una punizione insidiosa di Arrigoni, Ilari trova il momento per battere a rete con il mancino in piena area velocizzando la conclusione e superando Guadagni.

Per il Teramo si tratta del quinto successo stagionale che vale la temporanea prima posizione in classifica. Domenica la Serie C osserva un turno di riposo; si riprenderà con la trasferta di Catanzaro l’11 novembre.

MISTER PACI A FINE PARTITA

«Probabilmente è stata la vittoria meno bella, ma sulla fase di possesso non posso rimproverare molto alla squadra, contro un avversario chiuso e su un campo molto pesante dove era complicato far scorrere il pallone. Dal punto di vista difensivo, invece, abbiamo concesso troppo, anche se hanno concluso poco nella nostra porta e nella gestione del recupero delle prime palle avremmo potuto fare meglio. Rimane un successo importantissimo per noi, perchè una squadra forte è capace anche di vincere non giocando benissimo. Mi è piaciuto molto lo spirito battagliero dei miei ragazzi, non siamo stati perfetti ma su questi campi va bene così. Non è questione di fortuna secondo me, perchè abbiamo un approccio alla gara con coraggio, in cui accettiamo la sfida. Oggi siamo partiti con il 4-3-3 viste le tante assenze in mediana, perchè avevo il timore di subire la densità del loro centrocampo: ci è mancata un po’ di qualità e di sviluppo del gioco nel primo tempo, per questo nella ripresa ho cambiato qualcosa. Fine gara? Non è successo nulla di particolare, la squadra avversaria ha subito emotivamente la sconfitta, non era il caso di rimanere in campo, noi dobbiamo essere bravi ad avere la lucidità di lottare fino al triplice fischio finale, per questo ho deciso di portare i ragazzi negli spogliatoi. La classifica fa piacere a tutto l’ambiente, ma siamo solo all’inizio, c’è tanto da lavorare, con all’orizzonte un periodo dall’elevato coefficiente di difficoltà, anche se questo gruppo ha quel potenziale che immaginavo all’inizio del mio percorso. Sarà importante mantenere quest’intensità mentale per fare bene, la quotidianità sarà la chiave della nostra stagione. Sosta? Sono contento perchè avevamo qualche acciacco di troppo, avremo modo così di recuperare le energie».

TABELLINO

PAGANESE: Bramati F. (dal 33′ st Bonavolonta A.), Bovenzi N. (P), Cicagna E., Gaeta D., Guadagni G., Carotenuto G. (dal 41′ st Mattia S.), Onescu D., Scarpa F., Schiavino M., Perazzolo R. (dal 39′ st Sirignano C.), Squillace T.. A disposizione: Bramati F., Carotenuto G., Costagliola S., Di Palma M., Esposito G., Fasan L. (P), Perazzolo R.

TERAMO: Arrigoni A., Birligea D. (dal 18′ st Cappa R.), Diakite S., Bunino C. (dal 1′ st Di Francesco D.), Ilari C., Lasik R., Lewandowski M. (P), Mungo D., Piacentini M., Pinzauti L., Tentardini A.. A disposizione: Birligea D., Bunino C., Celentano L., Di Matteo L., Iotti L., Minelli S., Trasciani D., Valentini M. (P)

Reti: al 11′ st Guadagni G. (Paganese) al 22′ pt Ilari C. (Teramo), al 45′ st Ilari C. (Teramo).

Ammonizioni: al 24′ st Guadagni G. (Paganese), al 44′ st Bramati F. (Paganese) al 1′ pt Arrigoni A. (Teramo), al 31′ pt Diakite S. (Teramo), al 6′ st Lasik R. (Teramo), al 15′ st Cappa R. (Teramo).