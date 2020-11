Le scuole di danza private sono state riconosciute dal MIBACT

Franceschini: “10 milioni di euro sono stati destinati al sostegno delle scuole di danza private, che svolgono un ruolo essenziale nella formazione di molti danzatori e danzatrici del nostro Paese”

L’AQUILA – Un risultato Storico, ottenuto dopo tanti anni di battaglie e interlocuzioni parlamentari, il Ministro On Dario Franceschini ha accolto la richiesta di AIDAF-AGIS di concedere un aiuto alle scuole di Danza private non afferenti al Coni.

“Questo risultato, atteso da molto tempo, di fatto, riconosce finalmente l’identità artistica delle scuole di danza private. Finalmente Esistiamo! Ormai è legge. Le scuole di danza private sono riconosciute dal Mibact.” dichiara il nostro direttore artistico Loredana Errico vice presidente di AIDAF.

Il Ministro Dario Franceschini ha appena firmato il Decreto che assegna un contributo a fondo perduto alle scuole di danza private non facenti capo allo Sport. Le uniche che, finora, in questo periodo Covid erano rimaste completamente escluse da tutto.

Nel suo comunicato stampa il Ministro Franceschini dichiara: “10 milioni di euro sono stati destinati al sostegno delle scuole di danza private, che svolgono un ruolo essenziale nella formazione di molti danzatori e danzatrici del nostro Paese. Ringrazio la senatrice Michela Montevecchi per l’impegno promosso in Parlamento e nella Commissione Cultura del Senato nel riconoscimento di queste realtà e nel conseguimento di questo importante risultato”.

Dopo anni di battaglie e 8 mesi di interlocuzioni, il Mibact, con questo decreto, riconosce l’identità artistica delle scuole di danza.

“É un momento storico davvero unico!” ci tiene a sottolineare il nostro direttore artistico. “Questo riconoscimento premia la perseveranza e la coerenza di AIDAF – AGIS, che si è sempre battuta affinchè fosse il Mibact il nostro Ministero di riferimento. Voglio ringraziare fortemente il Ministro Dario Franceschini, il Segretario Generale Salvo Nastasi, Il Direttore Generale Onofrio Cutaia, il Capo Gabinetto Casini, per aver accolto le nostre istanze. I parlamentari e rappresentanti istituzionali che hanno sposato la nostra causa. Il Presidente AGIS, Carlo Fontana e il Presidente FEDERVIVO, Filippo Fonsatti per averci sempre sostenuti in questa battaglia con il loro prezioso supporto. Infine tutta la grande famiglia AGIS, il Direttore Generale Domenico Barbuto e la mia amica e presidente AIDAF Amalia Salzano e gli uffici tutti. Ultimo ringraziamento, non per importanza, agli associati AIDAF per la fiducia incondizionata riposta in noi”.