Diretta Paganese – Teramo: ecco dove vedere la partita

Sabato 31 ottobre alle 15 si gioca Paganese – Teramo, gara valida per l’8°giornata di Serie C. Informazioni dove seguire la partita

TERAMO – Sabato 31 ottobre, allo Stadio comunale “Marcello Torre”, si giocherà Paganese – Teramo, gara valida per l’ottava giornata del campionato del Girone C di Serie C 2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 15. I padroni di casa vengono dalla vittoria per 0-3 ottenuta in trasferta sul campo del Turris e sono tredicesimi in classifica con 6 punti. Gli ospiti sono reduci dal successo casalingo di misura contro la Juve Stabia, conquistata grazie alla rete messa a segno da Arrigoni a inizio ripresa; in classifica sono secondi a quota 14, a pari merito con il Bari e ad una lunghezza dalla capolista Ternana ma con una partita ancora da recuperare. Il match sarà diretto dall’arbitro Simone Galipò di Firenze, coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Riccardo Pintaudi di Pesaro e Mattia Politi di Lecce, quarto uomo il sig. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Non ci sono precedenti tra le due compagini.

CRONACA DELLA PARTITA

DIRETTA TV

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, che detiene i diritti per il campionato di Serie C.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Probabile modulo 3-5-2 per la Paganese con Campani in porta e retroguardia formata da Sbampato, Schiavino e Cigagna. In cabina di regia Benedetti, con Onescu e Gaeta mezz’ali; sulle corsie Mattia e Squillace. Coppia di attacco formata da Diop e Guadagni. Paci potrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con Valentini tra i pali e retroguardia composta da Diakité e Piacentini al centro e da Celentano e Tarantini ai lati. In mezzo al campo Lasik e Vieri. Sulla trequarti Ilari, Bombagi e Costa di supporto all’unica punta Santoro.

Le probabili formazioni di Paganese – Teramo

PAGANESE (3-5-2): Campani; Sbampato, Schiavino, Cigagna; Mattia, Onescu, Benedetti, Gaeta, Squillace; Diop, Guadagni. Allenatore: Erra.

TERAMO (4-2-3-1): Valentini; Celentano, Diakitè, Piacentini, Tentardini; Lasik, Viero; Ilari, Bombagi, Costa; Santoro. Allenatore: Paci.