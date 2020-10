Dante Linne Ventresca professore e appassionato botanico negli Stati Uniti

INTRODACQUA (AQ) – Dante Linne Ventresca nacque, il 3 giugno del 1920, a Washington da Francesco e Florence Olson (svedese di seconda generazione). Il padre era nato a Introdacqua, in provincia dell’Aquila, il 1 maggio 1872, da Pasquale e Maria Santa Bevilacqua. Nel 1891 Francesco decise, spinto ad emigrare soprattutto dal desiderio di fare nuove esperienze, di tentare il “sogno americano”. Giunse ad “Ellis Island”, nel maggio del 1892, a bordo del piroscafo “Britannia”. Il suo obiettivo era semplicemente quello di trovare un lavoro e questo lo portò prima a Chicago e successivamente a Western Springs sempre in Illinois. Francesco sposò, il 24 dicembre 1914, Florence Olson (morì il 12 novembre del 1942) che gli diede due figli: Laura Mary e Dante Linne. Francesco Ventresca fu prestigioso professore di lingue e scrittore (suo il libro “Personal Reminiscences” venne ritenuto una delle più preziosi testimonianze dell’emigrazione italiana).

Dante Linne era cresciuto a Western Springs un sobborgo di Chicago. Frequentò la scuola elementare pubblica e si diplomò alla “Lyons Township High School”. Si laureò all’Università dell’Illinois. Durante la Seconda Guerra Mondiale prestò servizio come medico dell’esercito degli Stati Uniti e fu impegnato, dal 1942 al 1946, nei campi di prigionia di guerra a “Camp Breckinridge” in Kentucky e “Fort Benjamin Harrison” a Indianapolis. DanteLinne sposò, il 16 dicembre 1944, Marie Charlotte Rudd (1919-2013) con la quale visse 69 anni di matrimonio e che gli diede undici figli: Mimi, James, Thomas, Charlotte, Joel, Brian, Anne, Laura, Dante, Karen e Vincent.

Nel 1958, ottenne una posizione al “Marian College” come insegnante di microbiologia nel “Nursing Program”. Dante Linne nel 1962 iniziò ad insegnare botanica, biologia e chimica per le scuole pubbliche di Indianapolis alla “Shortridge High School”. Nel 1972 insegnò alla “Howe High School” fino al suo pensionamento nel 1985. Durante la sua carriera ha ricevuto quattro borse di studio della “National Science Foundation Grants”, dalla “University of Michigan” e dalla “University of California” di Berkeley. Dante Linne Ventresca morì, il 23 luglio 2017, a Indianapolis in Indiana.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”