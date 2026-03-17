Vipere in Abruzzo: incontro divulgativo del WWF al Museo universitario di Chieti

CHIETI – Con l’arrivo della primavera e l’aumento delle temperature, tornano puntuali le notizie sulle vipere, spesso accompagnate da allarmismi infondati, leggende metropolitane e informazioni poco accurate. In realtà, i serpenti – vipere comprese – svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi e sono tutelati dalla normativa regionale abruzzese. Per fare chiarezza e offrire un approfondimento scientifico, WWF Abruzzo Gruppo Chieti-Pescara e Museo universitario organizzano l’incontro divulgativo “Vipere e dintorni”, in programma venerdì 20 marzo alle 17:00 nell’auditorium del Museo universitario di Chieti.

L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, vedrà gli interventi del veterinario Luca Brugnola e del biologo del Parco Nazionale della Maiella Marco Carafa, entrambi erpetologi della Societas Herpetologica Italica. Gli esperti illustreranno come riconoscere correttamente le vipere, quali sono le specie presenti in Abruzzo, qual è la reale pericolosità del loro veleno e quali comportamenti adottare in caso di incontro o morso. Verrà inoltre spiegato come distinguere le vipere dagli altri serpenti, spesso confusi e ingiustamente temuti.

L’incontro sarà introdotto dal direttore del Museo universitario Ruggero D’Anastasio e dalla responsabile WWF Chieti-Pescara Nicoletta Di Francesco. Un appuntamento utile per escursionisti, appassionati di natura e cittadini, soprattutto considerando che la Vipera aspis, specie presente in Abruzzo, è diffusa dalle alte quote fino al livello del mare. Il primo avvistamento dell’anno è stato registrato pochi giorni fa a soli 372 metri di altitudine.

Un’occasione preziosa per conoscere meglio questi animali, sfatare miti e imparare a convivere con la fauna selvatica nel rispetto dell’equilibrio naturale.