L’Unibasket: presentazione delle squadre e dei programmi a Pescara

Martedì 2 ottobre l’evento ufficiale al Pala “Aterno Gas&Power”. Le due squadre incontreranno i tifosi

PESCARA – Fervono i preparativi per la nuova stagione ed è arrivato il momento di presentare le squadre e i programmi. L’Unibasket presenta le sue squadre ai tifosi e lo farà a Pescara, nel teatro dei sogni del Pala “Aterno Gas&Power”. L’evento si terrà martedì 2 ottobre alle ore 19:00 con la conduzione del giornalista Enrico Giancarli.

Alla presenza della stampa sia la squadra che parteciperà alla serie B sia quella già impegnata in C Gold avranno l’occasione per incontrare i tifosi. Ci sarà spazio per i programmi della società, per l’intervento degli Amici della Pallacanestro Pescara, per il settore giovanile e per la Divisione Nazionale Giovanile. La partecipazione è estesa a tutte le società che collaborano con l’Unibasket e stanno costituendo il cuore di un’avventura entusiasmante.

Questa settimana precede l’esordio casalingo delle squadre. Sabato 6 ottobre l’Unibasket Lanciano giocherà la prima partita nella sua nuova casa dopo la straordinaria vittoria di Perugia. La serie B di coach Rajola domenica pomeriggio farà il suo esordio casalingo contro l’Andrea Pasca Nardò e anche i ragazzi allenati da Matteo Di Iorio faranno il loro esordio pochi giorni dopo. Tutte le attività sono ai nastri di partenza e la presentazione sarà anche l’occasione per ascoltare nuovamente tutti i dettagli sulla campagna abbonamenti “Manchi solo tu”, che ha riempito le città abruzzesi delle foto dei nostri protagonisti. Un solo abbonamento per due squadre di due città diverse, nel nome dell’Unibasket.