Earth Hour 2026: monumenti spenti in Abruzzo per l’Ora della Terra del WWF

REGIONE – Earth Hour 2026, la più grande mobilitazione globale del WWF dedicata alla lotta contro il cambiamento climatico e alla tutela della biodiversità, celebra la sua 20ª edizione mondiale. Nata a Sydney nel 2007, l’Ora della Terra è oggi un evento planetario che coinvolge quasi 200 Paesi, con lo spegnimento simbolico di monumenti, piazze, edifici e luoghi iconici, un gesto collettivo che richiama l’urgenza dell’azione climatica.

Il WWF ricorda come i principali rischi per la natura – cambiamento climatico, perdita di biodiversità, scarsità di risorse – siano gli stessi che minacciano la sicurezza e la salute delle persone. I dati diffusi da Copernicus confermano che il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato, con un aumento medio di 1,5°C rispetto all’era preindustriale. Anche gli oceani hanno assorbito quantità record di calore, aggravando fenomeni come innalzamento dei mari, morte dei coralli e tempeste violente. Preoccupanti anche i dati del World Resources Institute sugli incendi boschivi, raddoppiati rispetto a vent’anni fa.

Earth Hour 2026 invita cittadini, istituzioni e imprese a unire le forze per una Legge sul Clima che integri politiche ambientali, economiche e sociali, e per un impegno concreto nella riduzione delle emissioni.

Le adesioni in Italia

Numerose città italiane parteciperanno allo spegnimento simbolico:

Roma spegnerà Colosseo e Fontana di Trevi

Firenze oscurerà Palazzo Vecchio, Torre Arnolfo e parte di Ponte Vecchio

Milano spegnerà la Torre del Filarete del Castello Sforzesco

Venezia lascerà al buio Piazza San Marco

Napoli aderirà con il Maschio Angioino

Lecce spegnerà Porta San Biagio

Earth Hour 2026 in Abruzzo

L’Abruzzo risponde con una partecipazione ampia e diffusa. Nei capoluoghi:

L’Aquila spegnerà la Fontana Luminosa

Pescara la Torre Civica

Teramo la Fontana dei Due Leoni

Chieti le luci di piazza G.B. Vico

Hanno già aderito numerosi Comuni, tra cui Alba Adriatica, Atri, Atessa, Casoli, Lanciano, Pineto, Spoltore, Tollo e molti altri.

Le Oasi WWF e i gruppi locali organizzeranno eventi dedicati: osservazioni astronomiche, laboratori per bambini, incontri informativi e percorsi interattivi. Aderiscono anche il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, il Parco Nazionale della Maiella, l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e il Museo Universitario di Chieti, che spegneranno le luci delle proprie strutture.

I programmi aggiornati e l’elenco completo delle adesioni sono disponibili sul sito del WWF:

https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/earth-hour-2026/