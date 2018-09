Serie B, Pescara – Crotone: dove seguire la diretta

Martedì 25 settembre turno infrasettimanale all’Adriatico arriva il Crotone per la 5° giornata di campionato. Informazioni dove seguire la partita allo stadio, streaming o webcronaca

PESCARA – Questa sera dalle ore 21 l’Adriatico ospita il match Pescara – Crotone, valida per le 5° giornata del campionato cadetto. Un test molto importante per i biancazzurri che contro una candidata alla promozione diretta potranno dimostrare di aver raggiunto un buon livello di maturità approfittando di un’ottima posizione in classifica (terzo posto condiviso con il Palermo).

Stroppa analizza i biancazzurri in conferenza stampa: “è una partita ostica, una squadra con palleggio che adotta lo steso sistema di gioco del Verona, però con più palleggio e più verticalità, con giocatori in avanti con ottima gamba. Dovremo essere ancora più bravi nella capacità di non sbagliare nel palleggio, è una partita molto insidiosa”.

Andiamo a vedere come poter seguire la sfida che sarà diretta da Nasca di Bari e che si annuncia spettacolare vista la qualità di diversi giocatori in campo e la posta in palio.

LA WEBCRONACA DELLA PARTITA

Stadio

Per chi avesse la possibilià di recarsi allo stadio sguardo ai prezzi dei biglietti per la partita da quelli per il settore curva Nord e Sud a 12 euro mentre le tribune vanno dai 17 di quella Adriatica laterale fino a 45 per quella Majella centrale. Poltronissime e VIP a 80 euro. Settore ospite tariffa unica 15 (nessuna limitazione TDT). Sono previste riduzioni per donne, over 60, under 18 e diversamente Abili iscritti alle associazioni ed enti convenzionati (ANMIC, ANMIG, ANMIL, ENS, UNMS).

DAZN

In esclusiva per la Serie B DAZN trasmetterà il match in diretta sui dispositivi previsti. Collegamenti solitamente a partire da 15 minuti prima del match per vivere l’attesa con le formazioni e curiosità sulla partita.

Webcronaca

In alternativa o come supporto per tablet e smartphone ci sarà come di consueto la webcronaca a cura di Calciomagazine.net. Dalle 21 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20:15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Pillon dovrebbe lanciare dal primo minuto Campagnaro con Gravillon in difesa mentre a centrocampo Machin dovrebbe essere regolarmente in campo. In avanti Antonucci rientra nel tridente con Monachello e Mancuso, nuova panchina per Cocco. Stroppa dovrà rinunciare a Martella e Sampirisi. In campo dal primo minuto l’ex Benali mentre solo panchina per Stoian. In avanti c’è Simy con Nalini.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Perrotta, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Antonucci, Monachello, Mancuso. A disposizione Kastrati, Fornasier, Perrotta, Balzano, Elizalde, Melegoni, Crecco, Kanoutè, Palazzi, Del Sole, Capone, Marras, Cocco. Allenatore: Pillon

CROTONE (3-5-2): Festa; Cuomo, Golemic, Marchizza; Faraoni, Rohden, Benali, Firenze, Molina; Simy, Nalini. A disposizione Cordaz, Latella, Curado, Vaisanen, Valietti, Stoian, Crociata, Zanellato, Aristoteles, Budimir, Spinelli. Allenatore: Stroppa