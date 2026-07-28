Abruzzo in evoluzione: al via la campagna regionale per la digitalizzazione delle PMI

REGIONE – La spinta verso la digitalizzazione delle imprese abruzzesi entra in una nuova fase con l’avvio della campagna “Abruzzo in evoluzione”, presentata a Vasto dall’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca (nella foto). Nel suo intervento, Magnacca ha sottolineato come la trasformazione digitale non sia più una scelta opzionale, ma un passaggio obbligato per rafforzare la competitività del sistema economico regionale e permettere a imprese e professionisti di misurarsi con mercati sempre più complessi.

L’iniziativa accompagna la pubblicazione dell’Avviso Digitalizzazione delle PMI, finanziato con il FESR 2021-2027, che mette a disposizione 10 milioni di euro per sostenere l’adozione di tecnologie digitali nelle micro, piccole e medie imprese e nelle attività professionali. L’obiettivo è favorire investimenti in strumenti innovativi capaci di migliorare processi, servizi e presenza sul mercato, offrendo ai potenziali beneficiari un percorso informativo chiaro prima dell’apertura dello sportello prevista per il 21 settembre alle ore 10.00.

La tappa inaugurale ha registrato una partecipazione numerosa, con imprenditori, professionisti e rappresentanti delle associazioni di categoria. Per tutta la durata dell’incontro è stato attivato un desk informativo dedicato a chiarimenti e approfondimenti, segno dell’interesse crescente verso le opportunità offerte dalla misura. Magnacca ha evidenziato come l’avviso sia stato costruito ascoltando le esigenze del tessuto produttivo regionale, con particolare attenzione alle microimprese, alle attività artigiane e ai liberi professionisti. Tra gli elementi qualificanti, ha ricordato il sostegno ai progetti di e‑commerce purché affiancati da un punto vendita fisico, una scelta pensata per coniugare innovazione e tutela del commercio di prossimità, considerato un presidio economico e sociale dei territori.

Il funzionario del Dipartimento Attività produttive Daniele Antinarella ha illustrato gli aspetti tecnici dell’avviso, spiegando il percorso che porta dalla progettazione dell’investimento alla presentazione della domanda, fornendo indicazioni operative per predisporre candidature coerenti con gli obiettivi della misura.

La campagna “Abruzzo in evoluzione” proseguirà il 6 agosto al Centro Commerciale Centauro di Chieti e il 7 agosto con un webinar promosso da Confesercenti Abruzzo, per poi raggiungere altri comuni delle quattro province. Un percorso itinerante pensato per accompagnare imprese e professionisti verso una digitalizzazione consapevole, capace di generare valore e rafforzare la competitività dell’intero sistema produttivo regionale.