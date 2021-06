Orario dei treni in Abruzzo estate 2021: offerte e novità

Dal 13 giugno al via l’offerta in Abruzzo per raggiungere spiagge e località turistiche con la novità Tremiti Link. Cresce il numero delle Frecce sulla Linea Adriatica

REGIONE – Riscoprire l’Italia viaggiando in treno in totale sicurezza è tra i principali obiettivi dell’orario estivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) al via da domenica 13 giugno 2021. I dettagli del nuovo orario sono stati illustrati da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. Sono inoltre intervenuti Sabrina De Filippis e Paolo Attanasio, rispettivamente Direttori delle Divisioni Passeggeri Regionale e Lunga Percorrenza.

Tra le principali novità di quest’anno il nuovo Frecciarossa notturno Milano – Reggio Calabria e i collegamenti Frecciarossa FAST che avvicinano ulteriormente Nord e Sud Italia.

Aumenta il numero di Frecce in circolazione ogni giorno sulla Linea Adriatica con oltre 40 corse, di cui 19 con fermata a Pescara, che renderanno l’intera dorsale una direttrice di traffico fondamentale per il rilancio del turismo nazionale. In Abruzzo diventano 158 i servizi Regionali e Interregionali nei giorni feriali e 76 nei festivi. Sarà più facile e conveniente, grazie anche alle vantaggiose promozioni e soluzioni di trasporto integrato, raggiungere le mete più suggestive di una regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali.

L’OFFERTA REGIONALE IN ABRUZZO

Costa Teramana e Tremiti Link



Ampia offerta sulle linee della costa teramana con 50 corse di andata e ritorno (26 nei festivi) per collegare le spiagge di Silvi, Pineto, Scerne, Roseto e Giulianova.

La novità dell’estate Trenitalia Abruzzo 2021 è rappresentata dal lancio del Tremiti Link, il servizio per l’acquisto su tutti i canali di vendita Trenitalia del biglietto combinato treno+aliscafo per le Tremiti, nata da un accordo con la compagnia Navigazione Libera del Golfo.

Trabocchi Line e Via Verde

Fino all’11 settembre torna il Trabocchi Line con 38 collegamenti, di cui 16 nei giorni festivi, verso le più suggestive località balneari della Costa dei Trabocchi. Inoltre, gli appassionati delle due ruote potranno raggiungere la Via Verde, pista ciclabile di ben 42 chilometri, anche con i nuovi treni POP che, oltre ad offrire più confort e servizi a bordo, sono attrezzati con 12 posti per trasportare la bici gratuitamente grazie ad un protocollo d’intesa siglato da Trenitalia e Regione Abruzzo.

Intermodalità

L’estate di Trenitalia in Abruzzo non offre solo collegamenti verso il mare, ma anche opportunità per raggiungere luoghi storici e siti d’arte e cultura di aree interne come L’Aquila e Teramo con i servizi intermodali in collaborazione con AMA l’Aquila e Baltour.

Sono infatti circa 200 le soluzioni di viaggio treno + bus per tali collegamenti acquistabili attraverso la rete di vendita di Trenitalia.

Le Promozioni

Le offerte commerciali attive in questo periodo, “Promo Junior” ,“Estate insieme”, “Viaggia con me”, “Promo Plus”, sono occasioni di viaggio a prezzi low cost che, rappresentano una valida alternativa all’auto privata, consentendo spostamenti in maggiore sicurezza e rispetto dell’ambiente, senza lo stress del traffico stradale o problemi di parcheggio.