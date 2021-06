Il Comune di Chieti cerca partner per progetti di accoglienza turistica

Il sindaco e il vicesindaco De Cesare: “Tempi strettissimi per partecipare al bando, puntiamo sulla promozione permanente”

CHIETI – È online da ieri l’avviso per manifestazione d’interesse a partecipare in qualità di partner del Comune alla elaborazione tramite co-progettazione di un progetto da presentare alla Regione per attingere ai fondi destinati ai Comuni dall’avviso PAR FSC 2007-2013 – L.R. n. 3/2018 “per lo sviluppo della rete di informazione e accoglienza turistica e iniziative di promozione turistica di interesse locale”. Strettissimi i tempi di partecipazione: le domande al bando regionale dovranno essere presentate fino alle 15 del 22 giugno prossimo, di conseguenza la manifestazione d’interesse a co-progettare con il Comune e la documentazione richiesta, dovranno pervenire all’Ente entro e non oltre le ore 15:00 di lunedì 14 giugno 2021.

Nel link l’avviso e il materiale sul sito del Comune:

https://www.comune.chieti.it/il-comune/concorsi-bandi-gare-e-avvisi/concorsi-e-avvisi-pubblici/promozione-turistica-avviso-per-manifestazione-dinteresse-alla-co-progettazione-con-il-comune-di-chieti.html

“Abbiamo necessità di rimettere in piedi e attualizzare la rete di informazione e accoglienza turistica cittadina, anche alla luce delle nuove esigenze maturate a causa della pandemia, vogliamo farlo in modo tempestivo e completo, rivolgendoci alle migliori forze creative del territorio, a cui questo avviso è rivolto – così il sindaco Diego Ferrara e il vicesindaco e assessore al Turismo Paolo De Cesare – I tempi sono molto stretti, perché il bando regionale a cui dobbiamo presentare la progettazione scade il 22 giugno, per allora dovremo aver individuato il soggetto o i soggetti partner e avere un’ipotesi progettuale da recepire in Giunta e presentare alla Regione.

L’iniziativa è importante, perché volta a rilanciare, anche a seguito della grave crisi dovuta all’emergenza sanitaria, il sistema di informazione e accoglienza turistica cittadino, attraverso progettualità che assicurino il rispetto degli standard di qualità previsti e il miglioramento dei servizi resi, sia per favorire che per enfatizzare le presenze turistiche nel territorio, nonché la destagionalizzazione dei flussi, cercando di differenziare la nostra offerta e renderla moderna, innovativa e permanente per tutto l’anno. Sarà nostra cura creare anche sinergie con altri ambiti che rendano la nostra città attrattiva, per il commercio, nonché per l’offerta culturale e artistica rese possibili dal nostro considerevole patrimonio.

Destinatari del bando regionale sono i Comuni, che a loro volta possono rivolgersi al territorio per co-progettare attività e iniziative, anche attraverso la costituzione di partenariati pubblico/privati capaci di innescare circuiti innovativi di carattere promozionale, attraverso il web, materiale illustrato, eventi divulgativi, attività, insomma volte a rilanciare e rafforzare l’immagine del territorio attraverso le sue specificità e le eccellenze. Il Comune di Chieti svolgerà il ruolo di capofila, potranno diventare partner dell’Ente i soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di esperienza, in forma associata o singola e organizzati in reti partenariali, nell’ambito della promozione turistica e/o attività di valorizzazione turistico culturale del territorio; enti pubblici, proloco cittadine, uno o più soggetti del terzo settore, imprese sociali, soggetti privati e/o reti di operatori di settore. Tre, dunque, le fasi la manifestazione d’interesse (scadenza entro le ore 15,00 di lunedì 14 giugno 2021); selezione delle proposte presentate (entro il 16 giugno 2021); definizione del percorso di co-progettazione ed elaborazione finale delle proposte operative e approvazione del progetto da parte della giunta comunale (entro 21 giugno 2021) per l’inoltro candidatura”.