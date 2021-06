Tribunali minori, il Governo accoglie la richiesta di valutare la proroga

Lo dichiara l’onorevole Pezzopane: “L’approvazione dell’odg ci consente di lavorare subito per una soluzione definitiva”

L’AQUILA – “Continua l’impegno e la battaglia per la proroga dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Il voto di fiducia ha fatto decadere tutti gli emendamenti al decreto riaperture/Proroghe ma con la Colleghe Crippa e Corneli (M5s) ho sottoscritto odg , che è stato accolto dal Governo. Il contenuto dell’’odg era il medesimo dell’emendamento, e chiede al governo la proroga fino al 2024. Ovviamente l’ordine del giorno chiede al governo di valutare la proroga ed il governo ha accolto la richiesta.

È una apertura che ci consente di continuare a lavorare subito per la proroga al 2024 e quindi per una soluzione definitiva. Vedo ora due strade da percorrere nell’immediato , una con il decreto sostegni bis alla Camera e l’altra con il decreto Pa e giustizia al senato. Al Decreto sostegni bis ho presentato già nuovamente l’emendamento. Lavorerò per sollecitare il Ministro Cartabia e con tutti i parlamentari abruzzesi, insieme ai sindaci, agli ordini degli avvocati, alle categorie produttive, affinché in uno dei due decreti possa essere accolto l’emendamento per la proroga”. Le dichiarazioni dell’onorevole Stefania Pezzopane, deputata Pd”.