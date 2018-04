Operazione “Iron 2”: perquisizioni e controlli in via Rigopiano

PESCARA – Dalle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Pescara sono stati impegnati in un ampio servizio straordinario di controllo del territorio – eseguendo numerose perquisizioni domiciliari, personali e veicolari – all’interno del complesso residenziale corrente in via Rigopiano 88, al termine del quale, grazie anche all’impiego di unità cinofile antidroga e antiesplosivo, hanno sottoposto a sequestro circa 60 grammi di marijuana, denunciato in stato di libertà 2 persone, nonché sottoposto a controllo, al fine di verificare eventuali reati ovvero la copertura assicurativa, oltre 30 autoveicoli in sosta.

Nello specifico, i Carabinieri hanno sorpreso, all’interno di uno stanzino adibito a magazzino negli spazi comuni nel seminterrato di uno dei condomini, due ragazzi di 20 e 21 anni che, all’interno dello zainetto, avevano diverse dosi di marijuana, già confezionata e pronta allo spaccio, per un totale di circa 16 grammi, nonché materiale atto al confezionamento delle stesse; pertanto, i due sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno di un altro magazzino condominiale, poi, i militari hanno rinvenuto due involucri contenenti marijuana del peso complessivo di circa 45 grammi e un bilancino di precisione, sequestrati a carico di ignoti. Gli operanti, inoltre, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga ed antiesplosivo, hanno proceduto al controllo di ogni pertinenza condominiale, compresi giardini, scantinati e sottoscala.