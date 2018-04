Internazionali Tennis: doppio alla coppia italiana Ocleppo – Vavassori

Italiani grandi protagonisti nella penultima giornata a Francavilla al Mare con Quinzi che conquista la finale dove affronterà Ruud

FRANCAVILLA AL MARE – Giornata esaltante per i colori azzurri agli Internazionali d’Abruzzo GoldBet Tennis Cup di Francavilla al Mare. La coppia italiana composta da Julian Ocleppo e Andrea Vavassori ha trionfato nella finale del doppio battendo due specialisti, Behar e Maxim Gonzales, dopo un’esaltante e combattutissima partita vinta 7-6, 7-6. Grande la gioia dei due alla fine del match: hanno ringraziato il pubblico e la città di Francavilla al Mare per l’organizzazione e l’ospitalità lodando anche gli avversari che hanno saputo dare vita con loro ad una partita che ha mantenuto gli spettatori in tensione fino al termine.

Nella prima semifinale del singolare Gianluigi Quinzi ha battuto l’olandese Tallon Griekspoor 6-4, 6-2 grazie ad un tennis molto concreto ed intelligente. Il giocatore marchigiano pian piano durante il corso del torneo ha espresso il suo gioco al meglio mettendo in evidenza grande carattere e personalità. In finale l’italiano troverà l’olandese Casper Ruud che ha battuto il francese Antoine Hoang 6-4, 6-2 dopo una bellissima partita.

Si è confermato dunque altissimo il livello di un torneo che sin dai primi turni non ha tradito le attese registrando una grande presenza di pubblico. Anche per la finale di doppio e le semifinali del singolare tanta gente sugli spalti gremiti in ogni ordine di posti a testimonianza dell’interesse che l’Abruzzo ha per il tennis.

Quinzi vs Griekspoor

Nella prima semifinale del singolare maschile Quinzi nel set di apertura si è portato subito sul 3-0 strappando il servizio a Griekspoor nel secondo gioco. L’italiano sul 5-3 a suo favore riporta in partita il suo avversario che gli strappa il servizio. Quinzi mantiene la concentrazione e chiude il set 6-4 trovando il break decisivo. Nel secondo Quinzi si portato subito avanti 3-1 e poi 4-1. L’olandese è rimasto in partita fino al 5-2, ma poi ha di nuovo perso il servizio all’ottavo gioco perdendo quindi il match 6-4, 6-2.

Ruud vs Hoang

La seconda semifinale è stata sicuramente più avvincente con Ruud e Hoang che se le sono date di santa ragione a suon di colpi e servizi strappati a vicenda in particolare nel secondo set. Tanti gli scambi avvincenti fra due tennisti che hanno scelto di giocare prevalentemente a fondo campo non disdegnando però spettacolari discese a rete. Il primo set è stato equilibratissimo: fino al 5-5 entrambi i tennisti hanno tenuto il servizio. Poi sul 6-5 per Ruud ha servito Hoang che ha perso il game e dunque il set 7-5. Nel secondo è stata grande battaglia in campo: nel terzo game Ruud ha perso il servizio e Hoang si porta sul 2-1, ma poi Ruud realizza il contro break pareggiando i conti. Hoang strappa ancora il servizio all’avversario portandosi sul 3-2, ma Ruud fa altrettanto pareggiando ancora i conti. L’olandese va poi avanti 4-3, ma Hoang è ancora dentro il match e va sul 4-4. Ruud serve bene e allunga 5-4. Nel decimo gioco serve Hoang, Ruud va avanti 30-0, ma il francese prolunga il match mettendo a segno il punto più bello del match attaccando a rete e portandosi avanti 15-30, ma Ruud è ancora una volta strepitoso costringendo il francese a due errori che chiudono il set 6-4 e la partita consegnando le chiavi della finale all’olandese.

Domani sul centrale l’attesissimo epilogo del torneo: Quinzi – Ruud, un match che promette scintille.

Foto di Filippo Schiavi