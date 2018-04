Diretta Ternana – Pescara: dalle ore 15 la webcronaca

TERNI – Oggi andrà in scena Ternana – Pescara, incontro valevole per la trentottesima giornata del campionato cadetto. La sfida del Liberati si preannuncia carica di tensione visto che entrambe le squadre, a cinque turni dal termine della stagione regolare, stanno lottando per non retrocedere. Si potrà come di consueto seguire nella webcronaca diretta a partire dalle ore 15.

Da una parte ci sono i padroni di casa che con l’arrivo di De Canio sono tornati a fare punti: nelle ultime quattro partite tre vittorie ed un pareggio per la compagine umbra che, nell’ultimo turno, ha vinto 3-2 in casa del Perugia grazie ad una strepitosa rimonta. In classifica i rosso-verdi sono penultimi con 37 punti ma la salvezza sta a sole tre lunghezze. Dall’altra parte ci sono gli abruzzesi che con l’arrivo di Pillon hanno ottenuto una vittoria, due pareggi e una sconfitta.

SEGUI LA CRONACA IN DIRETTA

Il Delfino, dopo undici partite, è tornato al successo settimana scorsa battendo lo Spezia 3-2. In classifica gli adriatici occupano la sedicesima posizione con 42 punti. Ad arbitrare la gara del Liberati sarà il signor Luigi Nasca della sezione di Bari che, in questa stagione, ha arbitrato il Pescara una sola volta: sconfitta a Cesena per 4-2 nel mese di Dicembre. Le due squadre, infine, torneranno in campo martedì per il turno infrasettimanale ed il Pescara giocherà tra le mura amiche proprio contro il Cesena.

Pillon analizzando l’avversario sottolinea come sarà importante l’approccio alla gara evitando di commettere gli errori di Vercelli: “Sarà una partita tosta quindi voglio pressing e aggressività. Dobbiamo evitare anche i cali di tensioni avuti con lo Spezia. In settimana ci abbiamo lavorato molto“. Tra i pericoli più grandi, sottolinea il tecnico, ci sarà Tremolada insieme a Montalto. Per questo consiglia alla squadra di tenere le linee strette per tenere a freno il loro modulo 4-3-1-2.

Dall’altra parte De Canio sottolinea l’importanza di mettere da parte il derby vinto e concentrarsi su un match molto delicato per la classifica. Da evitare di considerare l’avversario come una squadra che lotta per la salvezza anche se in questo momento in numeri sono a sfavore del delfino. Piuttosto di vedere la squadra adriatica come un Parma o Palermo visto il calcio propositivo ed efficace che esprime. Anche nella gara malamente persa a Vercelli ha potuto infatti notare come i biancazzurri sono rimasti propositivi nonostante giocassero praticamente tutto il match con l’uomo in meno.

PROBABILI FORMAZIONI:

TERNANA (3-4-1-2): Sala; Favalli, Gasparetto, Valjent, Statella, Paolucci, Angiulli, Defendi, Tremolada, Montalto, Carretta. Allenatore: De Canio

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Fornasier, Perrotta, Fiamozzi, Machin, Brugman, Valzania, Capone, Pettinari, Mancuso. Allenatore: Pillon

Foto di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio