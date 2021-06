On Festival a L’Aquila: il programma completo

Dal 1° al 4 luglio l’evento che é una vera e propria ri-accensione artistica della città. Tra gli eventi clou il Premio di Danza

L’AQUILA – Dal 1° al 4 luglio a L’Aquila torna On-Festival. Un evento molto ambizioso e innovativo per L’Aquila, una vera e propria Ri-accensione artistica della città: quattro giornate di eventi culturali, artistico-performativi, sportivi ed inclusivi rivolti a bambini, adolescenti, adulti, over 60.

All’interno della cornice dell’Emiciclo e della Villa Comunale, nel centro della città, saranno allestiti spazi e aree dedicati a diverse attività: laboratori creativi, percorsi didattici di educazione civica e ambientale, performances d’arte, workshop e contest di danza, spettacoli serali di musica e teatro.

Evento clou sarà il Premio Danza Città dell’Aquila, un evento Internazionale ideato e curato da Alice Cimoroni e Eleonora Pacini che nasce per dare spazio a tutti gli stili della danza, come momento di condivisione, crescita e scoperta di nuovi talenti in cui l’Arte e il Corpo vogliono essere i soli ed unici protagonisti.

Il Premio, alla sua seconda edizione, si svolge quest’anno in due giornate, dal 2 al 3 Luglio 2021, in una suggestiva location quale gli spazi antistanti il colonnato dell’Emiciclo Regionale, accanto alla Villa Comunale della città, in pieno centro storico. Il Concorso nasce per coinvolgere giovani talenti, scuole di danza della città stessa, dell’Abruzzo, estendendo l’invito a tutta Italia. Possono concorrere ballerini a partire dai sei anni nelle discipline Classico, Neoclassico, Contemporaneo, Modern e Modern Contemporary, Hip Hop Urban e Hip Hop Commercial, Composizione Coreografica, suddivisi nelle seguenti categorie: children, junior e senior. Molti i premi e le borse di studio. La novità di quest’anno sono le Masterclass con i prestigiosi Maestri ed Insegnanti, che siederanno anche al tavolo della giuria: Marco Batti, Sabatino D’Eustacchio e Federica Angelozzi, Francesco Porcelluzzi, Fabrizio Prolli, Matteo Vignali e Noemi Dalla Vecchia, Mattia Tuzzolino, Simone Spillo Milani.

Il programma completo

16:00 – 16:00 Merenda Creativa (Villa Comunale)

16:30 – 17:30 Segni ribelli 3-5 anni (Villa Comunale)

17:30 – 18:30 Segni ribelli 3 – 5 anni (Villa Comunale)

18:00 – 19:00 Street Fitness da 8 anni in su (Villa Comunale)

18:30 – 19:30 Segni ribelli 6 – 10 anni (Villa Comunale)

19:00 – 20:00 Vinyasa Flow – Yoga all’aperto da 10 anni in su (Basilica di Collemaggio)

19:00 – 20:00 Ginger Swing Time! (Emiciclo Regionale)

19:30 – 20:30 Super Jump da 8 anni in su (Villa Comunale)

21:00 – 0:00 Di Oceano Nuvole e Jazz Emiciclo Regionale Accendiamo le tue emozioni

2 luglio

Tutto il giorno Premio Danza Città dell’Aquila (Emiciclo Regionale)

10:00 – 11:00 Memorie dal Corpo over 60 (Villa Comunale)

10:00 – 14:00 Selezioni categorie Junior/Senior – Premio Danza Città dell’Aquila (Emiciclo Regionale)

10:00 – 11:00 Street Fitness da 8 anni in su (Villa Comunale)

10:00 – 11:00 Vinyasa Flow – Yoga all’aperto da 10 anni in su (Basilica di Collemaggio)

11:00 – 12:00 Corpo in codice da 12 anni in su (Villa Comunale)

12:00 – 13:00 Corpo in codice da 12 anni in su (Villa Comunale)

16:30 – 17:30 AltraDanza Laboratorio Integrato (Villa Comunale)

17:00 – 18:00 Workout sotto il sole da 14 anni in su (Parco del Sole)

17:30 – 17:30 Merenda Creativa (Villa Comunale)

17:30 – 18:30 Altra Danza Laboratorio Integrato (Villa Comunale)

18:00 – 19:00 Street Fitness da 8 anni in su (Villa Comunale)

18:30 – 19:30 Segni ribelli da 6 – 10 anni (Villa Comunale)

19:00 – 20:00 Apericreativo in Musica Live (Villa Comunale)

21:00 – 0:00 La Danza ON Stage Gala (Emiciclo Regionale)

3 luglio

Tutto il giorno Premio Danza Città dell’Aquila (Emiciclo Regionale)

10:00 – 11:00 Gioco della Pecora 7 – 12 anni (Villa Comunale)

11:00 – 12:00 Gioco della Pecora7 – 12 anni (Villa Comunale)

11:00 – 12:00 Super Jump da 8 anni in su (Villa Comunale)

12:00 – 13:00 Gioco della Pecora 7 – 12 anni (Villa Comunale)

16:00 – 16:00 Merenda Creativa (Villa Comunale)

16:30 – 17:30 Da grande voglio fare il clown 4-12 anni (Villa Comunale)

17:00 – 18:00 Workout sotto il sole da 14 anni in su (Parco del Sole)

17:30 – 18:30 Da grande voglio fare il clown 4-12 anni (Villa Comunale)

18:00 – 20:00 Concorso e premiazioni categoria Children – Premio Danza Città dell’Aquila (Emiciclo Regionale)

18:30 – 19:30 Da grande voglio fare il clown 4-12 anni (Villa Comunale)

19:30 – 20:30 Super Jump da 8 anni in su (Villa Comunale)

21:00 – 0:00 Finali concorso e premiazione Premio Danza Città dell’Aquila (Emiciclo Regionale)

4 luglio

9:00 – 10:00 Workout sotto il sole da 14 anni in su (Parco del Sole)

11:00 – 12:00 Super Jump da 8 anni in su (Villa Comunale Accendiamo il tuo corpo

16:00 – 16:00 Merenda Creativa Villa Comunale

17:00 – 18:00 Workout sotto il sole da 14 anni in su (Parco del Sole Accendiamo il tuo corpo

17:00 – 18:00 ManàManà – Animazione e Giochi da 3 anni in su (Villa Comunale)

18:00 – 20:00 Freestyle Session 6 – 25 anni (Emiciclo Regionale)

19:00 – 20:00 Vinyasa Flow – Yoga all’aperto da 10 anni in su (Basilica di Collemaggio)

21:00 – 0:00 Move-ON Hip Hop Show (Emiciclo Regionale)