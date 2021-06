Celano e la Marsica piangono la scomparsa del Dott. Nando Taccone

Tra i promotori della “Mostra Triennale di Arte Sacra” celanese era stato insignito Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica

CELANO – E’ venuto a mancare, all’età di 87 anni, il dott. Nando Taccone, uomo di cultura e scrittore.

Laureato in Lingue Orientali all’Università di Napoli e Direttore della Segreteria Giurisdizionale del T.A.R. di L’Aquila fino al 1997 e soprattutto promotore, insieme ad altri, della famosa “Mostra Triennale di Arte Sacra” celanese, punto altissimo dell’arte e della cultura marsicana.

Taccone durante tutta la sua carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti: dalla medaglia d’oro nel 1973 dal Consiglio della Parrocchia della Chiesa del Sacro Cuore di Celano per la sua dedizione alla realizzazione della Via Crucis all’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana (1987), passando per la medaglia nel 1986 dal Sindaco di Celano per il suo contributo alla nascita e allo sviluppo della Mostra d’Arte Sacra di Celano e il Premio alla Cultura, consegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (1975).