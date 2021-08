Omaggio a Ennio Morricone a Giulianova questa sera con I Sinfonici

GIULIANOVA – L’orchestra “I Sinfonici” diretta dal maestro Sergio Piccone Stella, andrà in scena, questa sera alle 21.30, in piazza del Mare, con un concerto che toccherà il cuore e la memoria di un pubblico di tutte le età. Ad essere eseguito dal vivo, infatti, sarà un omaggio all’opera del maestro Ennio Morricone. 19 strumenti ad arco, due clarinetti, due flauti, due oboi, due trombe, due corni, le percussioni ed un fagotto, proporranno musiche tratte dai film “Metti una sera a cena”, “Il mio nome è nessuno”, “Giù la testa”, “C’era una volta in America”, “The Mission”, “Nuovo cinema Paradiso”.

In programma anche un ricco repertorio di arie che hanno reso celebri i film di Sergio Leone. Compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, Ennio Morricone ha venduto più di 70 milioni di dischi e composto musiche per oltre 500 pellicole e serie televisive. Nonostante una nutrita produzione di brani di musica classica, il suo nome resta legato alle colonne sonore di grandi classici cinematografici, in particolare dei “western all’italiana”.

Indimenticabile la collaborazione con registi come Sergio Leone, Duccio Tessari, Sergio Corbucci e, nel panorama americano, con maestri come Brian De Palma, Roman Polanski, Oliver Stone. Ennio Morricone ha scritto le musiche per numerosi film candidati all’ Academy Award. Scomparso nel 2020, ha ricevuto nel 2007 l’ Oscar onorario alla carriera. Nel 2016 ha ottenuto lo stesso premio per le partiture del film di Quentin Tarantino “The Hateful Eight”.

“A questo concerto teniamo particolarmente – sottolinea l’assessore Marco Di Carlo – La musica di Ennio Morricone sarà capace di soddisfare i gusti di una platea molto ampia , chiudendo alla grande i concerti di agosto. Siamo sicuri che la proposta de “I Sinfonici”, domani sera, resterà nei ricordi più belli di questa estate”.