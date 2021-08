5° Il Varco International Short Film Festival, la serata conclusiva

PESCARA – Il 25 agosto al Teatro D’Annunzio di Pescara si terrà la serata conclusiva del V Festival Internazionale del Cortometraggio – Il Varco, due volte nella Top 100 dei migliori festival di corti del mondo secondo FilmFreeway. Una serata di cinema all’aperto in cui verrà dichiarato il vincitore di quest’anno dopo le proiezioni online e a Roma. Manifestazione organizzata con il contributo del Comune di Pescara e con il Patrocinio della Regione Abruzzo.

PROGRAMMA

L’acqua che non piove di Emanuele Cantò – Prima abruzzese del film girato tra Pescara e Tallin.

Dustin di Naïla Guiguet – Film francese presentato alla Semane de La Critique di Cannes

Maalbeek by Ismael Joffroy Chandoutis, uno degli autori di documentario emergenti più in vista al mondo

Sukar by Ilias El Faris, film africano di cinema del reale, proiettato in oltre 50 festival

Stephanie by Leonardo van Dijl, film in selezione ufficiale a Cannes 2020

I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in inglese. Appuntamento al Teatro D’Annunzio di Pescara il 25 agosto alle ore 21, in data unica. Maggiori informazioni sulle pagine social de Il Varco Film Festival.