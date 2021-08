Giulianova, concerto omaggio a Morricone rinviato al 30 agosto

GIULIANOVA – E’ stato rinviato a lunedì 30 Agosto, il concerto che era in programma per le 21.30 di ieri sera, in piazza del Mare. Nonostante la buona volontà dell’orchestra “I Sinfonici” e la tenacia di un pubblico numeroso e puntuale, la serata-omaggio ad Ennio Morricone ha infatti dovuto arrendersi alla pioggia.

L’amministrazione comunale, d’accordo con i musicisti, ha deciso di riproporre il concerto lunedì prossimo. Non cambiano luogo e orario, e non cambia nemmeno il programma della serata. L’orchestra, diretta dal maestro Sergio Piccone Stella, eseguirà molti dei brani che hanno reso celebre il maestro Morricone, tratti in particolare dalle colonne sonore di capolavori cinematografici italiani e stranieri.