Festa di Ognissanti 2018 in Abruzzo: i principali eventi in programma

Castagnate, sagre, mostre, musica dal vivo, serate disco. Gli appuntamenti previsti per la Festa di Ognissanti 2018 in tutta la Regione

Giovedì 1° novembre ricorre la Festa di Tutti i Santi, o di Ognissanti, durante la quale vengono celebrati la gloria e l’onore di tutti i Santi della Cristianità. Decretata festa di precetto da parte del Re Franco Luigi il Pio nell’835 su richiesta di papa Gregorio IV e con il consenso di tutti i vescovi, è anche festività nazionale durante la quale il lavoratore ha diritto di astensione dal lavoro. E allora, lontano dagli impegni, perchè non trascorrere la giornata ammirando i colori accesi dell’autunno o degustare prodotti tipici e piatti sfiziosi di territorio o ancora visitando una mostra? In tutta la Regione sono tanti gli appuntamenti in agenda. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di Pescara

Per le mostre si segnalano “Storyboard-Il cinema frame by frame” al Mediamuseum, “Andrea Pazienza, trent’anni senza” alla Fondazione Pescarabruzzo, alla Casa di D’Annunzio la mostra “Gabriele D’Annunzio, Eroe della Grande Guerra”, a Spoltore “La Grande Guerra degli Abruzzesi”, all’Archivio di Stato le mostre dedicate al Centenario del volo su Vienna. Per le escursioni si segnalano la traversata che consentirà di ammirare i colorati paesaggi autunnali e di visitare i solitari eremi e le imponenti abbazie che sorgono ai piedi della Majella, la castagnata con vin brulè a Roccacaramanico e la gita a cavallo nella Valle del Tirino. A Serramonacesca torna l’appuntamento con l’Aneme de le morte, sagra della zucca: tradizioni, fiabe, leggende ed altre stregonerie per le vie del centro storico. Ma anche teatro di strada, musica medievale, stand gastronomici e la gara della zucca più bella. A Montesilvano prima giornata di Salsitaly Winter, manifestazione dedicata agli amanti del caraibico che prevede la presenza di artisti internazionali e internazionali. Dalle ore 18 al Florian Espace prima nazionale per “Tu mia” lo spettacolo della Compagnia Atacama (Roma). Dalle ore 23 allo Scumm live degli Explosion: pop in chiave Funk/Rock.

Provincia di Chieti

Al Museo Archeologico La Civitella prosegue “Plaisirs e Jeux”, giocattoli dall’antichità agli Anni ’50. Per le escursioni è in programma quella ad anello che porta all’Eremo di Sant’Angelo di Lama dei Peligni. Si potrà pattinare sul ghiaccio nella pista appositamente allestita a Francavilla al mare. A Perano seconda giornata della sesta edizione di Borgo Divino, percorso enogastronomico con degustazione di prodotti tipici, vino novello e galà dei grandi vini d’Abruzzo tra le vie del centro storico. Dalle ore 16.30 al Centro Commerciale Centauro si festaggeranno gli undici anni del locale. Dalle ore 20 presso il Castello di Semivicoli i detective più famosi della letteratura e del cinema attenderanno grandi e piccini per una cena con mistero. Al The Hostel di Chieti nuova puntata de Il Cervellone quiz. Dalle ore 22 allo Stammtisch Tavern di Chieti i Come ci pare renderanno omaggio alla musica di Max Gazzè, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri.

Provincia de L’Aquila

Tra le gire all’aria aperta si segnalano l’escursione a cavallo nelle valli limitrofe a Scanno, la passeggiata nel Borgo di Castel del Monte con visita guidata al museo diffuso e degustazione di prodotti tipici in azienda e quella letteraria da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio. A Cesaproba seconda giornata della Sagra della castagna. In serata si ballerà latino al MoonVillage al 910 a l’Aquila.

Provincia di Teramo

Si va a cavallo al tramonto nelle Terre del Cerrano. Gli amanti dell’arte saranno accontentati con Solitudes mostra personale di Veronica Francione presso le Ex scuderie ducali del Palazzo Acquaviva ad Atri. A partire dalle ore 10 i più piccoli saranno protagonisti di Pompieropoli, un giorno da pompiere, in programma al Centro Commerciale Val Vibrata a Colonnella. In serata a Isola del Gran Sasso si canterà al Karaoke a Il Casolare Roadhouse e a La cantina degli antichi mestieri. Cena a karaoke anche al Treasure Island di Pineto. Live del Frank Hammond Quartet al Ludwig RistoPub a Roseto.