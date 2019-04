Tra i film in uscita l’11 aprile: “After”, “Cafarnao – Caos e miracoli”, “Helloy”, “Tutto bliscio” e “Wonder Park”. Trame e trailers

Sono otto le novità che dall’11 aprile si potranno trovare nella programmazione settimanale, la sezione ricordiamo si aggiorna ogni giovedì. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer.

É la settimana dei film sentimentali, da “After” a “L’Uomo fedele”, passando per “Dagli occhi dell’amore”. Ma non mancano spunti di riflessione con “Cafarnao” e “Oro Verde”. Si ride con “Tutto liscio”, si trema con “Hellboy” e si sogna con “Wonder Park”. All’interno dei link qui sotto presenti troverete i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

In cima alla lista delle novità troviamo il sentimentale After, il film tratto dall’omonimo best seller di Anna Todd, con Jennifer Beals e Peter Gallagher tra i protagonisti. Diretto da Jenny Gage, racconta la storia di Tessa, studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile. Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott, un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.

Proseguiamo con Cafarnao – Caos e miracoli, il nuovo film di Nadine Labaki vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes e candidato al Premio Oscar come miglior film straniero. Il processo che si svolge in un tribunale libanese è l’occasione per ripercorrere la storia di Zain, dodicenne cresciuto in un quartiere povero di Beirut, che ha avviato una causa legale contro i suoi genitori per averlo messo al mondo, condannandolo così a una vita miserevole. Fuggito di casa dopo aver assistito al consenso della sua famiglia al matrimonio della sorella undicenne, il ragazzo trova l’aiuto solo di un’altra reietta come lui, Rahil, una domestica etiope senza documenti e costretta a nascondere il suo figlio di un anno nel timore di perderne la custodia e di essere rispedita in patria. Tra la donna e il ragazzo si crea un rapporto di fiducia.

Arriva nelle sale anche Dagli occhi dell’amore. Denise è un’avvenente e giovane ballerina, punta di diamante dello “Star Club”. Il locale più esclusivo della città, vive una vita invidiabile divisa fra il successo ottenuto dai suoi spettacoli ed un magnifico gruppo di amici che condividono con lei vita personale. Nel cast anche Katherine Kelly Lang, nota per interpretare la Brooke Logan di Beutiful.

Hellboy è un semi-demone che protegge la Terra dalle creature soprannaturali che la minacciano. Evocato sul nostro pianeta nel 1944 dal malvagio stregone russo Grigorij Efimovic Rasputin per conto dei nazisti, Hellboy viene salvato dagli Alleati e affidato al Professor Trevor Bruttenholm, che lo cresce come un figlio. Una volta adulto, Hellboy inizia a dare la caccia a lupi mannari, vampiri e creature mitologiche di ogni tipo, diventando uno dei migliori detective del BPRD (Bureau of Paranormal Research and Defense). In questa nuova avventura, l’eroe demoniaco sarà impegnato in una missione a Londra per fronteggiare l’antico spirito di una strega malvagia tornato sulla Terra dal mondo dei morti.

In uscita l’11 aprile anche L’uomo fedele che vede insieme sul set la coppia francese formata da Laetitia Casta e Louis Garrel, con quest’ultimo anche nel ruolo di regista. Otto anni dopo essersi lasciati, Abel e Marianne si ritrovano al funerale di Paul, il miglior amico di lui. Questo tragico evento si rivela in realtà di buon auspicio: Abel e Marianne tornano insieme. Così facendo, però, suscitano la gelosia di Joseph, il figlio di Marianne, e soprattutto di Eve, la sorella di Paul da sempre segretamente innamorata di Abel.

Oro Verde – C’era una volta in Colombia è il film di Cristina Gallego e Ciro Guerra candidato per la Colombia all’Oscar come Miglior Film Straniero. Un dramma epico sugli albori del traffico di marijuana e quindi della cocaina, prima dell’era dei narcotrafficanti , raccontati attaverso la storia di una famiglia indigena wayuu.

Tutto liscio è una pellicola divertente e originale dedicata alla Romagna, ai suoi luoghi e alle sue tradizioni. Tra i protagonisti anche Maria Grazia Cucinotta, Serena Grandi e Giuseppe Giacobazzi.Il film diretto da Igor Maltagliati, segue la storia di Brando Brown, un cantante neo melodico di terza generazione che porta avanti un gruppo di musica folk romagnola, i “Tutto Liscio”. Unico suo punto d riferimento è il padre Stefano, con il quale si relaziona spesso alla ricerca di risposte che tardano ad arrivare. I ‘Tutto Liscio’ attraversano una crisi e rischiano lo scioglimento. Luana, voce femminile del gruppo, spalleggiata dal suo manager romagnolo Rick, decide di abbandonare il gruppo. Giulia, aiutata da Jackson, il più caro amico di Brando, progetta uno stratagemma per cercare di risollevare le sorti del gruppo musicale, coinvolgendo sua madre Anna, ex moglie di Brando ed ex prima voce storica dei ‘Tutto Liscio’, ormai ritiratasi dalle scene, per farli partecipare ad un contest internazionale di liscio. Se i ‘Tutto Liscio’ vincono la loro fama garantirà mesi e forse anni di concerti e quindi successo, purtroppo le possibilità non sono molte.



E per finire chiudiamo questa carrellata di novità con Wonder Park, la storia di un magnifico parco divertimenti dove l’immaginazione di una ragazza selvaggiamente creativa di nome June si anima. Un film che insegna a grandi e bambini a non perdere la capacità d’immaginare e a conservare dentro di sé la meraviglia per la bellezza del mondo. Con le voci di Gigi & Ross e di Francesco Facchinetti.