Notte della Ricerca 2025: eventi INAF a Teramo e L’Aquila

Il 26 settembre INAF Abruzzo celebra la Notte della Ricerca con osservazioni, conferenze e laboratori a Teramo e L’Aquila. Scienza per tutti.

da Marina Denegri
Sharper2025_L'Aquila

TERAMO – Il 26 settembre 2025, l’INAF–Osservatorio Astronomico d’Abruzzo sarà protagonista di due eventi speciali per la Notte Europea della Ricerca, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla scienza e al mondo della ricerca.

Teramo – Notte della Ricerca a Collurania

La storica sede dell’Osservatorio aprirà le porte per una serata ricca di:

Conferenze divulgative su astronomia, intelligenza artificiale e universo invisibile

Osservazioni al telescopio (Saturno e altri oggetti celesti)

Visite al Museo storico e multimediale

Laboratori didattici sui crateri da impatto e l’asteroide Interamnia

Accesso solo su prenotazione, dalle 19:30 alle 22:30. L’ingresso sarà pedonale, con eccezioni per persone con mobilità ridotta.

L’Aquila – SHARPER: Scienza in piazza

Dalle 9:15 all’Auditorium GSSI e nel pomeriggio in Piazza Duomo:

Conferenza-gioco su stelle e buchi neri

Laboratori interattivi, giochi e presentazioni per tutte le età

Talk sulla Luna e osservazioni astronomiche al Piazzale dell’Emiciclo (21:00–23:00)

L’iniziativa fa parte del progetto europeo SHARPER, finanziato dall’Unione Europea. Prenotazioni per le scuole entro il 23 settembre.

Due città, un’unica missione: condividere la passione per l’astronomia e rendere la ricerca accessibile a tutti.