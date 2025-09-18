Notte della Ricerca 2025: eventi INAF a Teramo e L’Aquila

TERAMO – Il 26 settembre 2025, l’INAF–Osservatorio Astronomico d’Abruzzo sarà protagonista di due eventi speciali per la Notte Europea della Ricerca, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla scienza e al mondo della ricerca.
Teramo – Notte della Ricerca a Collurania
La storica sede dell’Osservatorio aprirà le porte per una serata ricca di:
Conferenze divulgative su astronomia, intelligenza artificiale e universo invisibile
Osservazioni al telescopio (Saturno e altri oggetti celesti)
Visite al Museo storico e multimediale
Laboratori didattici sui crateri da impatto e l’asteroide Interamnia
Accesso solo su prenotazione, dalle 19:30 alle 22:30. L’ingresso sarà pedonale, con eccezioni per persone con mobilità ridotta.
L’Aquila – SHARPER: Scienza in piazza
Dalle 9:15 all’Auditorium GSSI e nel pomeriggio in Piazza Duomo:
Conferenza-gioco su stelle e buchi neri
Laboratori interattivi, giochi e presentazioni per tutte le età
Talk sulla Luna e osservazioni astronomiche al Piazzale dell’Emiciclo (21:00–23:00)
L’iniziativa fa parte del progetto europeo SHARPER, finanziato dall’Unione Europea. Prenotazioni per le scuole entro il 23 settembre.
Due città, un’unica missione: condividere la passione per l’astronomia e rendere la ricerca accessibile a tutti.