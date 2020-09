Nicholas Risitano impegnato nell’EuroNASCAR 2 con la Solaris Motorsport

COLLECORVINO – Sarà Nicholas Risitano a difendere i colori Solaris Motorsport nella stagione 2020 della EuroNASCAR 2, il pilota romano sarà al via della serie europea a bordo della Camaro #12 che dividerà con Francesco Sini, confermato nella Divisione EuroNASCAR PRO. Dopo un proficuo test sul tracciato di Vallelunga, che ospiterà il primo round della stagione i prossimi 11 e 12 settembre, Risitano e la Solaris Motorsport puntano dritti ad essere protagonisti della divisione dedicata ai giovani talenti.

“Sono molto felice di essere entrato nella grande famiglia Solaris Motorsport, dopo due anni nella NASCAR europea mi sento pronto a pensare in grande e poter puntare in alto. Sono convinto di essere nella squadra giusta e quanto visto nel test di Vallelunga mi rende fiducioso per la stagione che va ad iniziare.” ha commentato Nicholas Risitano, che può vantare l’invidiabile score di una vittoria, 4 Top5 e 18 Top10 in 24 gare disputate. “Sarà proprio Vallelunga, la mia pista di casa, a inauguare la stagione, sarebbe grandioso iniziare l’anno con un bel risultato da dedicare a tutti i nostri tifosi che ci seguiranno da casa e a chi, come Sanity System, mi supporta e crede nella mia carriera, permettendomi di essere qui oggi“.

“Siamo davvero felici di poter aver Nicholas con noi per questa stagione, è un pilota giovane ma con un grande talento e che ha dimostrato di saper andare molto forte. Sarà un pungolo per me e un ottimo stimolo per tutta la squadra. Grazie anche alla collaborazione con CAAL Racing, quest’anno vogliamo raccogliere risultati importanti da subito e con maggiore costanza. E in questo sono sicuro che Nicholas sapra aiutarci nel migliore dei modi.” ha commentato Francesco Sini, pilota EuroNASCAR PRO e, insieme alla sorella Laura e al padre Roberto, team owner della Solaris Motorsport.

La stagione 2020 della NASCAR Whelen Euro Series scatterà questo weekend sul tracciato romano di Vallelunga, che per la prima volta ospiterà le potenti vetture americane della serie europea.