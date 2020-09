Teramo, cinque asili nido riapriranno il 14 settembre

L’assessore Core: “Abbiamo rispettato gli impegni assunti con i genitori, riaprendo gli asili nella data che avevamo indicato”

TERAMO – I cinque asili comunali più il micronido (denominato “Casetta sul fiume”), riapriranno il prossimo 14 Settembre, in anticipo rispetto alla data del 24 indicata dalla Regione per la ripresa delle attività scolastiche e in ossequio agli impegni assunti. Lo annuncia l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Core. Con tale decisione, l’Amministrazione vuole dare un sostegno concreto, in via prioritaria, ai genitori dei piccoli utenti, già disorientati e provati dai mesi di chiusura forzata imposta dal Covid19.

Il numero complessivo dei bambini ammessi è di 180. Le graduatorie dei bambini ammessi sono consultabili sul sito internet dell’ente, nella sezione “Comunicazioni dei settori” o presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, in via Carducci.

L’Assessore Core sottolinea il valore della decisione: “Abbiamo rispettato gli impegni assunti con i genitori, riaprendo gli asili nella data che avevamo indicato. Per realizzare l’obiettivo sono state messe in campo operatività e decisioni particolarmente impegnative, visto che le dimensioni del servizio, e cioè il numero degli asili e quello dei bambini da ammettervi, è decisamente alto. Nonostante questo, abbiamo appunto tenuto fede agli impegni e di conseguenza evitato sperperi di denaro”.

Il Sindaco Gianguido D’Alberto sottolinea invece come “Con questa attività, puntuale ed efficace, abbiamo confermato la determinazione a voler assicurare il controllo degli asili Nido da parte del Comune. Siamo perfettamente consapevoli del valore che ad essi sono propri, sia in via prioritaria ma anche, e soprattutto, per il considerevole livello qualitativo che storicamente possono vantare. In questa ottica, e con questo impulso, abbiamo garantito il servizio con le modalità e gli obiettivi in precedenza comunicati”.