Fabio Vadini, Pietro Di Vincenzo e Marco D’Onofrio alla Lisciani C5

TERAMO – ASD Lisciani Teramo Calcio a 5 comunica l’inserimento in organico degli atleti Fabio Vadini, Pietro Di Vincenzo e Marco D’Onofrio. Vadini è un pivot conosciutissimo per i tanti traguardi raggiunti a livello giovanile. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Atletico Silvi, Nobel Boys Pescara, Real Dem ed ES Chieti. Dal Free Time L’Aquila (Serie B), arrivano i classe 1999 Di Vincenzo e D’Onofrio, due elementi fortemente voluti per il progetto portato avanti dalla Lisciani.

A presentare i nuovi innesti è il DT ed allenatore Alfredo Valente, che dichiara: “I volti nuovi ci danno freschezza. D’Onofrio e Di Vincenzo provengono dalla Serie B al Free Time con un signor allenatore come Mario Patriarca. Mi sono informato su loro due e ci completano. Il primo è un laterale ed il secondo un centrale, ruolo che volevamo coprire a tutti i costi perché rappresentava una necessità. Mi aspetto tanto da loro. Vadini è un pivot che conosco bene perché era alla Dem fino a dicembre lo scorso anno. Anche nel suo ruolo necessitavamo di un altro tassello. È giovane ma molto formato, basti pensare che ha già nel curriculum una C1 ed una Serie B. Mi fa piacere averlo a Teramo, l’ho sentito carico e felice a sua volta”.