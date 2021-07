Nasce il primo Bed and Bike in Abruzzo: ecco dove

“Il Ciavattone” è situato a Introdacqua. Obiettivo della struttura è far vivere al turista una vacanza autentica immerso nella natura

INTRODACQUA – Un luogo ideale per chi ama la natura, il relax e la montagna incontaminata. Con questo mood, Anna Palladini la sua titolare, ha deciso di investire sull’accoglienza con un Bed&Bike ad Introdacqua che punta all’ospitalità tutta abruzzese.

La struttura si chiama “Il Ciavattone”, il nome deriva dalla zona che lo accoglie che in passato era così chiamata ed è il primo Bed&Bike che nasce in Abruzzo.

Anna Palladini, collabora anche con il ristorante di famiglia “L’Antica Corte”, una trattoria contemporanea che si trova al centro a Sulmona. A gestire la nuova struttura saranno Anna e i figli. Giorgio 24 anni, si sta formando professionalmente in sala al “Il Clandestino Susci Bar” dello chef stellato Moreno Cedroni e da Gianni Dezio chef del ristorante “Tosto” di Atri. E poi c’è Claudia, la sorella più piccola, attiva nelle attività di famiglia ma frequenta il secondo anno di Chimica e tecnologie farmaceutiche all’Università di Camerino.

«Ci siamo immaginati questo posto -spiega Anna Palladini, la titolare- dove la natura fosse protagonista, ma l’idea era creare un luogo eclettico, capace di ospitare corsi, eventi, banchetti. Il comparto del turismo è stato fermo quasi per un anno e mezzo e nonostante il momento non fosse dei migliori per gli investimenti abbiamo deciso tutti insieme di intraprendere questa nuova avventura imprenditoriale. Siamo riusciti a prendere dei fondi grazie anche ad un bando della Regione Abruzzo “VocAzioneimpresa” ed oggi siamo prontissimi per l’apertura».

Il Bed&Bike nasce con l’idea di accogliere tutti i turisti che amano la natura in particolare chi ama andare in bici. «Siamo tutti appassionati di ciclismo, -aggiunge Anna- e quindi ci piaceva l’idea di offrire nella nostra struttura tutti i servizi utili a che pratica questo sport. Siamo partiti da questa idea ma ci rivolgiamo a tutti i turisti, e ci aspettiamo un mercato estero solitamente molto sensibile ai parchi e alla natura che il nostro territorio offre».

La struttura ha a disposizione tre appartamenti con letti matrimoniali e tutti hanno la possibilità di aggiungere 2 posti letto extra. D’inverno le stanze sono riscaldate con il camino o le stufe affinchè gli ospiti possano vivere un’atmosfera dal sapore autentico. Tutte le stanze infatti sono arredate con mobili d’epoca e componenti di artigianato abruzzese, non ci sono tv, ma c’è il WIFI.

«Così come abbiamo sempre fatto nella ristorazione – racconta Giorgio- ci metteremo la massima professionalità e impegno sempre ponendo al primo posto la qualità, il nostro obiettivo è coccolare il cliente e farlo sentire a casa. Inoltre, intendiamo far rete con gli operatori locali operativi nell’accoglienza turistica».

La posizione di Introdacqua è strategica, si trova a pochissimi chilometri da Sulmona, è sovrastata dalle montagne del Morrone e non distante da città quali Pescara, Roma e Napoli.

La struttura aprirà i battenti questa settimana, e la famiglia Sclocchia non vede l’ora di accogliere i turisti. «Siamo entusiasti di questa nostra seconda casa – concludono gli imprenditori- l’abbiamo realizzata pensando ad una vacanza autentica e dai sapori tradizionali, speriamo che i nostri ospiti apprezzeranno il lavoro fatto».