La notte dei musei a Campli il 3 luglio: orari, come prenotare

CAMPLI – Seconda serata speciale a Campli con borGO! – format ideato dall’amministrazione comunale per la promozione turistica del borgo Farnese, uno dei più belli d’Italia. Tema della serata, sabato 3 luglio, sarà la “Notte dei Musei” in occasione della 17^ Notte Europea dei Musei.

Il Museo Nazionale Archeologico di Campli – l’unico Museo Nazionale della Provincia di Teramo, che conserva i reperti rinvenuto presso l’Area Archeologica della Necropoli di Campovalano – sarà aperto al pubblico dalle 8:30 alle 19:30 e, in via straordinaria, dalle 20 alle 23 con l’ingresso al costo simbolico di 1€. Alle 21:30, presso la sede del Museo, è previsto anche il concerto di chitarra con Luigi Di nanna, allievo del Conservatorio G. Braga di Teramo.

Sempre sabato 3 luglio saranno aperti in via straordinaria fino alle 23 anche la Scala Santa, la Cattedrale di Santa Maria in Platea e la Casa del Medico. Musica dal vivo con Pino Blonna show in Piazza Vittorio Emanuele II.

L’Ufficio Turistico del Comune di Campli offrirà la possibilità – a chi avrà prenotato una cena o un aperitivo per la serata di sabato in uno dei bar o ristoranti del centro storico – di visitare i principali monumenti con visita guidata gratuita.

Per prenotare la cena o l’aperitivo è necessario prenotare al seguente link: https://borgocampli.it/borgo-03-luglio-2021/

Per prenotare la visita guidata contattare l’ufficio turistico al numero 0861 5601207.

Per info sul format o sulle prenotazioni: 0861 739021 – info@goonitalia.it