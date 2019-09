Bocce, Memorial “Mario De Cecco” a San Giovanni Teatino

Evento sportivo organizzato dal Circolo Bocciofilo Città di Sambuceto e patrocinato dal Comune. Ci saranno anche i Campioni del Mondo Gianluca Formicone e Dante D’Alessandro

SAN GIOVANNI TEATINO – Memorial “Mario De Cecco” di bocce, domenica 8 settembre San Giovanni Teatino. Il Circolo Bocciofilo Città di Sambuceto, presieduto da Vitantonio Chiacchiaretta, organizza infatti un evento sportivo di grande richiamo per gli amanti delle bocce e gara nazionale di specialità individuale formazione 64, che vedrà partecipare atleti tesserati FIB (Federazione Italiana Bocce) di categoria A1 – A e B dell’anno 2019. L’evento, patrocinato dal Comune di San Giovanni Teatino, richiamerà i migliori giocatori di bocce provenienti da tutta Italia, fra cui il Campione del Mondo Gianluca Formicone, il più volte Campione del Mondo e d’Italia Dante D’Alessandro, l’ex nazionale di bocce Giuliano Di Nicola e Alfonso Nanni, vincitore della medaglia d’oro nella specialità individuale ai Giochi del Mediterraneo Pescara 2009.

“È sempre un grande onore per la nostra città ospitare il Memorial Mario De Cecco – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – e un grande plauso va al Circolo Bocciofilo Città di Sambuceto, per la sua capacità di organizzare un torneo in grado di richiamare tanti atleti di fama nazionale e mondiale”.

Il Trofeo, dedicato all’indimenticato Mario De Cecco, di anno in anno acquista sempre più prestigio, così come sottolinea l’assessore allo Sport, Roberto Ferraioli: “Vedere crescere, anno dopo anno, questa competizione sportiva, è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Il Memorial De Cecco si afferma sempre di più come un evento di grande spessore per il mondo delle bocce”.

A dirigere l’evento sportivo è stato chiamato l’arbitro nazionale Domenico Di Natale. Il primo classificato riceverà un montepremi di 350 euro, il secondo si aggiudicherà 150 euro, mentre il terzo e il quarto classificato porteranno a casa 75 euro ciascuno. Le gare avranno inizio alle ore 9 e le finali si disputeranno nel pomeriggio di domenica.