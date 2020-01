Un drink ispirato al film a 8e1/2 di Fellini, la ricetta

Il barman abruzzese Alessandro Di Fabrizio ha realizzato un drink In occasione del Centenario della Nascita di Federico Fellini. Ecco come realizzarlo

PESCARA – In occasione del Centenario della Nascita di Federico Fellini, il barman abruzzese Alessandro Di Fabrizio ha realizzato un drink ispirato a 8e1/2. Di seguito la ricetta per realizzarlo in casa.

DRINK: 8 e mezzo (ispirato al film “8 e 1/2”, di Federico Fellini, 1963)

BARMAN: Alessandro di Fabrizio, bartender de La Nuova Lavanderia, di Pescara

INGREDIENTI:

50 ml VII Hills Italian Dry Gin

1 dash Assenzio Versinthe

20 ml cordiale di camomilla e cardamomo

20 ml succo di limone

10 ml succo di mandarino

1 dash genziana

Fill up tonica al melograno

Bicchiere: Collins

Garnish: crusta di rosa e melograno disidratato

PREPARAZIONE:

Versare tutti gli ingredienti, eccetto la tonica, in uno shaker e agitare. Filtrare in un bicchiere Collins pieno di ghiaccio e colmare con la tonica al melograno. Decorare con crusta di rosa e melograno disidratato.

ISPIRAZIONE:

Ispirato al capolavoro di Federico Fellini, 8 e 1/2 è un susseguirsi di flashback e parti oniriche, incubi che sembrano strade senza uscita, sogni megalomani, voglia di purezza e di fuga. Un omaggio alla romanità, che VII Hills Italian Dry Gin porta con fierezza fra le sue botaniche.