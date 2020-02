Mostra di Pino Procopio, finissage, laboratorio bambini e aperitivo

Il 2 febbraio dalle 18 presso il Museo delle Genti d’Abruzzo, all’interno del finissage i bambini realizzeranno degli originali e personalissimi capolavori

PESCARA – Oggi, domenica 2 febbraio, in occasione del finissage della mostra “Specchi Convessi” di Pino Procopio (ore 18.00, ingresso 6 euro compreso di aperitivo in compagnia dell’artista) ospitata nelle sale del Museo delle Genti d’Abruzzo, è previsto un laboratorio d’arte rivolto ai bambini dai 6 anni in sù. I piccoli partecipanti, dopo aver osservato le opere dell’artista, realizzeranno degli originali e personalissimi capolavori traendo spunto dai soggetti e dalle tecniche utilizzate nei quadri del grande maestro calabrese. Nella parte conclusiva dell’attività i bambini avranno la possibilità di mostrare le loro produzioni e di rivolgere domande all’artista, che interverrà appositamente per l’occasione. Il pomeriggio terminerà con i saluti dell’artista e la chiusura della mostra.

COME PARTECIPARE

Costo 10 euro, info e prenotazioni al numero 085.4510026 e 3939374212 biglietto di ingresso ridotto al Museo e materiali didattici). Dato il numero limitato di posti è vivamente consigliata la prenotazione.